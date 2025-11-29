Con el triunfo de Oscar Piastri en la Sprint, así quedó el campeonato mundial de Fórmula 1
Oscar Piastri ganó de punta a punta la carrera Sprint en Lusail y ahora recortó distancias con Norris, aunque el británico depende de él mismo para ser campeón.
La carrera Sprint del Gran Premio de Qatar no tuvo mucha emoción: Franco Colapinto no logró salir del último lugar y Oscar Piastri dominó de punta a punta para quedarse con 8 puntos valiosos y recortarle distancia a su compañero de equipo en McLren, Lando Norris, en la lucha por el título mundial de Fórmula 1.
Lo más llamativo de la carrera fue el doble adelantamiento del tetracampeón del mundo Max Verstappen en la largada, dejando atrás al Aston Martin de Fernando Alonso y a su compañero de box, Yuki Tsunoda. Además, durante unas vueltas protagonizó una feroz batalla con Norris por el tercer lugar de la carrera, pero finalmente el británico resistió y consiguió cinco puntos mientras que Max cuatro.
Ahora, con la victoria de Oscar Piastri y el 3° y 4° lugar de Lando Norris y Max Verstappen, el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 está que arde y mañana se puede definir en el apasionante Gran Premio de Qatar, pero previo a ello este sábado a las 15 (hora de Argentina) se llevará a cabo la qualy donde se determinará en qué posición largarán cada uno.
¿Cómo quedó el campeonato mundial de Fórmula 1 con el triunfo de Piastri?
Con los ocho puntos que sumó en la Sprint, Piastri ahora es el único escolta del británico con 374 puntos. Por su parte, Norris (sumó 6 puntos) sigue en la cima con 396 unidades y está a un paso de coronarse como el nuevo monarca de la categoría reina del automovilismo, mientras que el tetracampeón del mundo (sumó 5 puntos) se ubica en el tercer lugar con 371 unidades y está muy complicado para que retenga su título.
Lo que necesita el de McLaren para levantar el título mañana por la tarde es descontarle un punto a Súper Max y cuatro a su compañero de equipo. Si lo consigue, será el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1.