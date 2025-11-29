Con el triunfo de Oscar Piastri en la Sprint, así quedó el campeonato mundial de Fórmula 1.

Oscar Piastri ganó de punta a punta la carrera Sprint en Lusail y ahora recortó distancias con Norris, aunque el británico depende de él mismo para ser campeón.

La carrera Sprint del Gran Premio de Qatar no tuvo mucha emoción: Franco Colapinto no logró salir del último lugar y Oscar Piastri dominó de punta a punta para quedarse con 8 puntos valiosos y recortarle distancia a su compañero de equipo en McLren, Lando Norris, en la lucha por el título mundial de Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1994776331679404044&partner=&hide_thread=false OSCAR PIASTRI WINS #F1SPRINT IN QATAR! #F1 #QatarGP @Gatorade pic.twitter.com/wLyv6WHSVw — Formula 1 (@F1) November 29, 2025 Lo más llamativo de la carrera fue el doble adelantamiento del tetracampeón del mundo Max Verstappen en la largada, dejando atrás al Aston Martin de Fernando Alonso y a su compañero de box, Yuki Tsunoda. Además, durante unas vueltas protagonizó una feroz batalla con Norris por el tercer lugar de la carrera, pero finalmente el británico resistió y consiguió cinco puntos mientras que Max cuatro.

Ahora, con la victoria de Oscar Piastri y el 3° y 4° lugar de Lando Norris y Max Verstappen, el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 está que arde y mañana se puede definir en el apasionante Gran Premio de Qatar, pero previo a ello este sábado a las 15 (hora de Argentina) se llevará a cabo la qualy donde se determinará en qué posición largarán cada uno.

¿Cómo quedó el campeonato mundial de Fórmula 1 con el triunfo de Piastri? Con los ocho puntos que sumó en la Sprint, Piastri ahora es el único escolta del británico con 374 puntos. Por su parte, Norris (sumó 6 puntos) sigue en la cima con 396 unidades y está a un paso de coronarse como el nuevo monarca de la categoría reina del automovilismo, mientras que el tetracampeón del mundo (sumó 5 puntos) se ubica en el tercer lugar con 371 unidades y está muy complicado para que retenga su título.