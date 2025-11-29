La frustración de Colapinto tras quedar último en la Sprint del Gran Premio de Qatar: "No vamos rápido y eso es lo más..."

Tras quedar P20 en la carrera Sprint en Lusail, Franco Colapinto se mostró decepcionado por el pobre ritmo que mostró su A525.

Franco Colapinto no pudo hacer mucho con el pobre rendimiento del A525 en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar. Tras largar desde los boxes, el piloto argentino no pudo salir del último lugar y sigue sin sumar puntos en la temporada 2025.

Incluso, en un momento había logrado avanzar una posición por la detención de Lance Stroll a los pits, pero en la última vuelta, los ingenieros de Alpine lo llamaron para cambiar las gomas medias por blandas y así practicar de cara a la clasificación de esta tarde (15:00 hora de Argentina).

La frustración de Franco Colapinto tras quedar último en la Sprint de Qatar Tras concluir una floja Sprint en Lusail, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios. Allí se mostró muy frustrado por el mal rendimiento de su auto y también se quejó de no poder hacer una vuelta limpia con los neumáticos blandos: "Lamentablemente salí justo detrás de Stroll. Yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll y no pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio. Positivo para aprender un poco. Igualmente, no vamos rápido y eso es lo más frustrante", comenzó.

La frustración de Colapinto tras quedar 20° en la Sprint de Qatar “Creo que Pierre fue más rápido, encontró un poco más de cosas buenas en el auto. Yo lo ablandamos mucho y no, no va, hay que ver el porqué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la qualy", agregó el argentino, quien destacó que su compañero de equipo logró mostrar un mejor ritmo que él.