Las desopilantes imágenes del "entrenamiento" de Franco Colapinto con Novak Djokovic en Qatar
Novak Djokovic coincidió con Franco Colapinto en una particular sesión de movimiento y yoga en el circuito de Lusail.
Con la temporada ATP ya finalizada, Novak Djokovic decidió pasar parte de su descanso en Qatar, a pocos días de haber cerrado su calendario con un título en Atenas. En la ciudad de Lusail, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Qatar, el serbio coincidió con Franco Colapinto, representante de Alpine en la Fórmula 1, y ambos protagonizaron un momento tan inesperado como entretenido.
El encuentro entre Novak Djokovic y Franco Colapinto que revolucionó Qatar (y las redes)
Djokovic participó de una actividad de movimiento y yoga organizada por uno de los sponsors de Alpine en plena pista del Circuito Internacional de Lusail. Fue allí donde Colapinto se cruzó con el multicampeón de Grand Slam y no dudó en sumarse al encuentro con mucho humor. Luego compartió el video de la situación en sus redes sociales y escribió: “Gracias Novak por las clases. No pude seguir ni la entrada en calor, estoy re duro”.
Así fue el entrenamiento de Djokovic en Lusail
Las divertidas imágenes que compartió Alpine
En paralelo a la distendida escena, Colapinto también analizó lo que le espera en esta nueva fecha de la Fórmula 1. Qatar será la anteúltima parada de su temporada 2025 y el piloto expresó su deseo de repetir el rendimiento del año pasado. “El año pasado al equipo le fue bien acá, ojalá lo repitamos y sea un buen fin de semana. Hay mucho por trabajar y un sprint abre más posibilidades”, afirmó en diálogo con ESPN.