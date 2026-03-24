La inesperada revelación del dueño de un restaurante italiano sobre Franco Colapinto: "Come como..."

Salieron a la luz los detalles de la cena de Franco Colapinto en Italia antes del Gran Premio de Japón: el menú de tres pasos que eligió y cuánto pagó.

Mientras se acerca una nueva cita de la Fórmula 1, el foco comienza a ponerse en lo que será el Gran Premio de Japón, tercera parada del calendario. En ese contexto, Franco Colapinto aprovechó el receso entre carreras para instalarse en Europa y continuar con su agenda.

Durante esos días, el piloto de Alpine no solo pasó por la base del equipo en Enstone, sino que también hizo una escala en Italia. Allí, decidió salir a cenar y eligió un reconocido restaurante de Milán, donde su presencia no pasó desapercibida y fue celebrada en redes sociales por el propio local.

Franco Colapinto 16x9 Colapinto aprovechó su descanso en Europa para disfrutar de la gastronomía italiana. @AlpineF1Team Con el correr de las horas, se conocieron más detalles de esa visita. Jérôme Leguizamón, encargado de Osteria da Fortunata, habló con TN sobre el paso del argentino por el lugar y destacó la sencillez con la que se manejó durante toda la noche: "Fue de noche, pasó de casualidad. Me dijo que ya conocía el lugar y que le encantaban los platos. Es un pibe resencillo, súper humilde, un tipo normal. Me cayó muy bien desde el principio. Para nosotros es un cliente más. Tratamos a todos igual, como corresponde".

Además, el responsable del restaurante contó qué eligió Colapinto a la hora de cenar. Según detalló, arrancó con una pasta a la carbonara, luego probó una amatriciana y más tarde pidió un cacio e pepe. Pero su paso por la mesa no terminó ahí.