Quién es y a qué se dedica Maia Reficco, la supuesta novia de Franco Colapinto

En el programa de Moria Casán revelaron que ambos ya se encuentran en pareja y todo se podría oficializar en el Gran Premio de Japón.

Franco Colapinto es sin dudas el deportista del momento en Argentina y también en el mundo de la Fórmula 1. El actual piloto de la escudería Alpine se encuentra disfrutando del presente y finalmente confirmaron su nuevo romance con Maia Reficco.

En el mes de febrero, Ángel de Brito confirmó mediante sus redes sociales la relación amorosa entre los jóvenes. Mientras que en el programa de Moria Casán finalmente subrayaron que Maia lo acompañaría a Japón para el fin de semana de carrera.

Si bien todos hablan de Franco Colapinto, hay que decir que ella es una gran artista. Maia nació en los Estados Unidos y es hija de padres argentinos, por lo que mantiene un fuerte vínculo con el país y, de hecho, en la descripción de su perfil de Instagram se lee la palabra "Argentina".

Maia Reficco, la joven mujer que logró conquistar a Franco Colapinto Maia Reficco Maia Reficco, la supuesta novia de Franco Colapinto. Foto: Instagram / @maiareficco. Reficco logró un gran salto a la fama internacional luego de interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway con tan solo 19 años. También desarrolla su carrera musical y en el año 2020 lanzó su primer single.

En el año 2025 también fue protagonista de la serie La Dolce Villa, una espectacular serie que se encuentra en la plataforma de streaming Netflix. En cuanto a su vida sentimental, fue vinculada al cantante Agustín Casanova y al actor británico Kit Connor.