Gustavo Méndez reveló nuevos detalles sobre la vida amorosa del piloto argentino que actualmente se desempeña en la escudería Alpine de Fórmula 1.

Franco Colapinto se encuentra en uno de sus mejores momentos dentro de la Fórmula 1 y también a nivel personal. En el mes de febrero,, Ángel de Brito confirmó que la relación entre el piloto y una conocida actriz estaba confirmada.

Si bien el joven talento de la máxima categoría mantiene hermetismo sobre su relación amorosa, el periodista Gustavo Méndez reveló nuevos detalles. Es que su romance con Maia Reficco está confirmado y lo harían oficial muy pronto.

"Me acaban de decir que Maia Reficco va a acompañar a Franco Colapinto al Gran Premio de Japón", expresó el periodista sobre la información que le llegó en medio del programa de Moria Casán y allí sería la primera aparición pública como pareja.

Franco Colapinto blanquearía su romance en el Gran Premio de Japón Afirman que Franco Colapinto blanquearía su relación con una conocida actriz en Japón: "Enganchado" En las publicaciones de Maia se puede observar el "like" del piloto argentino, aunque decidió no comentarle nada. Sin embargo, a fin de año tuvieron un intercambio tras el posteo que realizó Colapinto, donde ella aparece con el casco que utilizó en la temporada 2025.