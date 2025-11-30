Qué resultados necesita Lando Norris para coronarse campeón en el Gran Premio de Qatar

Lando Norris llega con una ventaja clave sobre Oscar Piastri y Max Verstappen, y podría consagrarse campeón este mismo domingo.

Norris quiere coronar la temporada antes de la última cita en Abu Dhabi.

El cierre de la temporada de Fórmula 1 podría adelantarse este fin de semana. Lando Norris, líder del Mundial con 396 puntos, afrontará el Gran Premio de Qatar con la posibilidad concreta de asegurarse su primer título antes de viajar a Abu Dhabi, donde finalizará el calendario dentro de una semana.

Tras la Sprint del sábado, en la que Oscar Piastri recortó dos unidades al ganar por delante del británico, la diferencia entre ambos quedó en 22 puntos. Max Verstappen, tercero en la carrera corta, sigue en la conversación pero a 25 unidades del piloto de McLaren.

piastri norris Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Instagram @mclaren Para definir el campeonato en Lusail, Norris necesita abandonar Qatar con una ventaja mínima de 26 puntos sobre sus perseguidores, ya que en la última competencia solo habrá 25 unidades en juego. Esa es la cuenta que ordena todos los escenarios posibles.

Los escenarios que coronan a Lando Norris en Qatar El camino más simple para Norris es ganar la carrera: si cruza primero la meta, será campeón sin depender de nadie. Pero existen otras combinaciones que también pueden darle la corona si no logra imponerse.