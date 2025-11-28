La maniobra por la que Max Verstappen explotó contra Gasly en Qatar: "Ciego idiota"

Max Verstappen reaccionó con furia durante la única práctica del Gran Premio de Qatar y apuntó contra el compañero de Franco Colapinto.

Verstappen criticó con dureza a Gasly durante la radio del equipo.

Max Verstappen volvió a ser protagonista en la primera y única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar 2025. El neerlandés, que no logró encontrarse cómodo con su Red Bull y terminó sexto en el clasificador en la FP1, dejó una dura frase en la radio tras una maniobra de Pierre Gasly que consideró peligrosa.

Max Verstappen arremetió contra Gasly en la práctica de Qatar "Oh Dios mío, amigo, ¿Quién es este? Ciego idiota", lanzó después de superar al piloto francés en el Circuito Internacional de Losail.

Mientras tanto, la actividad inicial en Lusail dejó contrastes fuertes para varios equipos. El australiano Oscar Piastri (McLaren) lideró la tanda con un tiempo de 1:20.954, seguido muy de cerca por su compañero y líder del campeonato, Lando Norris, a solo 58 milésimas. Detrás se ubicaron las sorpresas del día: Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz Jr. (Williams) e Isak Hadjar (Racing Bulls), quienes completaron el top cinco.