La Fórmula 1 baja el telón: cronograma y horarios para el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se define todo

La Fórmula 1 llega a esta última fecha con Norris como líder con 408 puntos , aunque Verstappen consiguió un valioso triunfo el fin de semana pasado en Qatar para llegar a los 396 y pisarle los talones al británico. En el tercer puesto está Piastri, con 392 unidades, y necesita de prácticamente un milagro para quedarse con el título.

Se trata también del cierre de año para Franco Colapinto , una temporada desafiante para el piloto argentino. Comenzó como piloto de pruebas en Alpine; tras seis carreras reemplazó a Jack Doohan y fue consolidándose en el segundo asiento de la escudería francesa, que el mes pasado (en la antesala del GP de Brasil) lo anunció como titular para el 2026.

El campeonato de pilotos de la Fórmula 1 se define en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Pese a esto, Colapinto –que venía de debutar en la Máxima como piloto de Williams, escudería con la que logró sumar sus primeros puntos- no la tuvo nada fácil. Alpine apostó al desarrollo del auto para el próximo año y no logró ser un equipo competitivo, terminando como el peor de los 10 que corren actualmente.

Se entiende que el desafío está puesto en lo que será la temporada 2026 de la Fórmula 1 , con cambios drásticos en el reglamento, un nuevo motor y muchas expectativas.

Franco Colapinto tuvo un año intenso, pero logró el objetivo: un año más en la Fórmula 1, su primero como piloto titular.

Abu Dhabi cierra el año de la Fórmula 1

La actividad en el GP de Abu Dhabi comenzará este viernes, jornada en la que se llevarán las prácticas libres 1 y 2. La primera sesión de entrenamientos comenzará a las 6:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la segunda será a las 10.

El sábado será clave, ya que luego de la tercera y última práctica libre, que será a las 7:30 de la mañana, se disputará la clasificación a partir de las 11.

El momento de la verdad llegará el domingo, con una carrera que está programada para las 10 y que promete estar llena de emociones para conocer al nuevo campeón de la categoría reina del automovilismo.

Verstappen irá en busca de su quinto título consecutivo, que le permitiría consumar una de las mayores remontadas en la historia de la categoría, mientras que -en caso de conseguirlo- Norris o Piastri lo harán por primera vez en su carrera.

Los horarios del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre:

Práctica libre 1 a las 6:30

Práctica libre 2 a las 10

Sábado 6 de diciembre:

Práctica 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7 de diciembre: