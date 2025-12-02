Red Bull confirmó quién será el compañero de Max Verstappen en 2026 y así quedó la grilla definitiva
Red Bull anunció su dupla titular para el próximo año. Yuki Tsunoda dejará la parrilla y ocupará un rol de pruebas.
Red Bull ya tomó una de las decisiones más esperadas del mercado de pilotos: Isack Hadjar será el compañero de Max Verstappen en la temporada 2026 de Fórmula 1, desplazando a Yuki Tsunoda, quien pasará a ocupar un rol como piloto de pruebas y de reserva.
La escudería también confirmó que Arvid Lindblad se sumará a Liam Lawson en Racing Bulls, completando así su reestructuración para la nueva era del deporte. De esta manera, así quedó la grilla definitiva de pilotos para la temporada 2026:
Hadjar llega al equipo principal tras una temporada debut que llamó la atención de todo el paddock. Su podio en el Gran Premio de Países Bajos y su consistencia en clasificación, donde superó a Lawson en varias oportunidades, lo consolidaron como una de las promesas más firmes. El francés, subcampeón de la F2 2024, cerró el año con dos sextos puestos y un lugar en el top 10 del campeonato.
Reacomodamiento en Red Bull para 2026
La confirmación implica que Tsunoda quedará temporalmente fuera de la parrilla luego de cinco temporadas en la máxima categoría, cuatro de ellas en el equipo satélite de Red Bull. El japonés, de 25 años, se unió al equipo principal a comienzos de este año, pero su rendimiento quedó por debajo de lo proyectado: sumó apenas 30 puntos y ocupa el 15° puesto del campeonato, mientras Verstappen lucha por el título.
Desde la cúpula de Red Bull destacaron su aporte. Laurent Mekies, CEO y director del equipo, afirmó: "Yuki ha competido con los colores de Red Bull durante siete años y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos de Red Bull. A lo largo de sus cinco temporadas hasta ahora en la Fórmula 1, Yuki ha madurado hasta convertirse en un piloto completo, rápido a una vuelta los sábados y capaz de arrancadas excepcionales y un excelente manejo de carrera los domingos. Todos en el deporte coinciden en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todos en Red Bull, le agradezco por todo lo que ha aportado hasta ahora y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026 de aquí en adelante".
Sobre la elección de Hadjar, Mekies agregó: "En cuanto a Isack, en su primera temporada de F1 ha mostrado una gran madurez y ha demostrado ser un aprendiz rápido. Lo más importante es que ha exhibido la velocidad pura que es el requisito número uno en este deporte. Creemos que Isack puede prosperar junto a Max y producir magia en la pista. 2026 será un gran desafío para el equipo y para Red Bull Ford Powertrains; son tiempos emocionantes y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos".
Entra Hadjar, sale Tsunoda
El propio Hadjar celebró esta oportunidad histórica: "Estoy muy agradecido con Oracle Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza para competir en el nivel más alto de la Fórmula 1. Después de todo el trabajo duro que he realizado desde que me uní al Junior Team, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera y ellos siguieron creyendo en mí y empujándome".
Desde las redes oficiales del equipo también agradecieron a Tsunoda: “Gracias, Yuki, por tu compromiso y trabajo duro esta temporada. Seguiremos presionando por un fin de semana fuerte en Abu Dhabi y esperamos trabajar con vos como nuestro conductor de prueba y reserva para 2026”.