Red Bull confirmó quién será el compañero de Max Verstappen en 2026 y así quedó la grilla definitiva

Red Bull ya tomó una de las decisiones más esperadas del mercado de pilotos: Isack Hadjar será el compañero de Max Verstappen en la temporada 2026 de Fórmula 1, desplazando a Yuki Tsunoda, quien pasará a ocupar un rol como piloto de pruebas y de reserva.

La escudería también confirmó que Arvid Lindblad se sumará a Liam Lawson en Racing Bulls, completando así su reestructuración para la nueva era del deporte. De esta manera, así quedó la grilla definitiva de pilotos para la temporada 2026:

grilla pilotos 2026 Los once equipos de la Fórmula 1 2026 confirmaron sus duplas para una temporada que promete ser apasionante. X @F1 Hadjar llega al equipo principal tras una temporada debut que llamó la atención de todo el paddock. Su podio en el Gran Premio de Países Bajos y su consistencia en clasificación, donde superó a Lawson en varias oportunidades, lo consolidaron como una de las promesas más firmes. El francés, subcampeón de la F2 2024, cerró el año con dos sextos puestos y un lugar en el top 10 del campeonato.

Reacomodamiento en Red Bull para 2026 La confirmación implica que Tsunoda quedará temporalmente fuera de la parrilla luego de cinco temporadas en la máxima categoría, cuatro de ellas en el equipo satélite de Red Bull. El japonés, de 25 años, se unió al equipo principal a comienzos de este año, pero su rendimiento quedó por debajo de lo proyectado: sumó apenas 30 puntos y ocupa el 15° puesto del campeonato, mientras Verstappen lucha por el título.

red bull 2026 Red Bull confirmó a Hadjar como compañero de Max Verstappen para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Instagram @redbullracing Desde la cúpula de Red Bull destacaron su aporte. Laurent Mekies, CEO y director del equipo, afirmó: "Yuki ha competido con los colores de Red Bull durante siete años y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos de Red Bull. A lo largo de sus cinco temporadas hasta ahora en la Fórmula 1, Yuki ha madurado hasta convertirse en un piloto completo, rápido a una vuelta los sábados y capaz de arrancadas excepcionales y un excelente manejo de carrera los domingos. Todos en el deporte coinciden en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todos en Red Bull, le agradezco por todo lo que ha aportado hasta ahora y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026 de aquí en adelante".