McLaren apuesta fuerte: el campeón de la F2 se suma al programa de desarrollo y podría debutar en Abu Dhabi

La apuesta de McLaren por ampliar su base de talentos dio un paso decisivo con la incorporación del italiano Leonardo Fornaroli , reciente campeón de la Fórmula 2 . El piloto asumirá funciones como tester y piloto de desarrollo dentro de la escudería británica, un movimiento que refuerza el proyecto a futuro del equipo.

Fornaroli llega luego de consagrarse en la F2 y de haber ganado previamente la Fórmula 3, una progresión que lo sitúa entre los prospectos más destacados de su generación. Su temporada fue sólida de principio a fin y selló el título en Qatar con un segundo puesto en la carrera del domingo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que alcanzó ambos campeonatos sin pertenecer al programa junior de ningún equipo de F1, lo que aumentó el interés de McLaren por incorporarlo.

Con su llegada, surgió la posibilidad de que Fornaroli participe en los Libres 1 de Abu Dhabi , instancia en la que Oscar Piastri debe ceder su asiento por normativa. Aunque McLaren aún no confirmó al reemplazo, el italiano aparece entre los candidatos más firmes debido a su reciente integración al programa.

McLaren incorpora al campeón de F2, Leonardo Fornaroli, a su programa de desarrollo.

"Estoy increíblemente orgulloso de unirme al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren después de otro exitoso año en la pista", expresó Fornaroli tras el anuncio. Además, destacó que "ganar tanto los títulos de la FIA Fórmula 3 como de la Fórmula 2 ha sido un paso importante en mi camino", y remarcó que su objetivo es competir en la categoría máxima.

Verschoor refuerza la estructura juvenil

La renovación del semillero de McLaren también incluye a Richard Verschoor, otro protagonista del certamen de F2. El neerlandés, con amplia experiencia en la categoría y pasado en el programa de Red Bull, fue confirmado como nuevo integrante del proyecto formativo del equipo.

Asimismo, el español Christian Costoya, campeón de karting, se suma a la estructura y debutará con McLaren en la apertura del Campeonato de F4 de Oriente Medio, a disputarse en Yas Marina en enero.

La estrategia de McLaren para ampliar su base de talentos

El responsable del desarrollo de pilotos, Alessandro Alunni Bravi, subrayó la importancia del proyecto: "Es una prioridad clave que sigamos desarrollando nuestra cantera de talento para ofrecer opciones a todos nuestros equipos de competición en expansión".

Con estas incorporaciones, McLaren consolida una política de fortalecimiento interno que apunta a nutrir su futuro en todas las categorías.