Tomás Aranda se mostró con Messi y enloqueció a los hinchas de Boca: el detrás de la foto

Tomás Aranda subió una foto con el ocho veces ganador del Balón de Oro a su cuenta de Instagram y los hinchas xeneizes deliraron.

Tomás Aranda vive días soñados. Luego de ganarse la titularidad a base de grandes rendimientos, el joven de 18 años convirtió su primer gol con la camiseta de Boca el pasado domingo en el triunfo por 2-0 ante Instituto de Córdoba en la Bombonera.

Ante este gran presente, Aranda fue convocado a la Selección argentina Sub 20 y para seguir agigantando el sueño que está viviendo, el miércoles compartió un entrenamiento con nada más y nada menos que Lionel Messi.

Aranda Messi La foto de Tomás Aranda con Lionel Messi en el predio de la AFA. @tomas_aranda7 en IG Tomás Aranda compartió un entrenamiento con Lionel Messi Con ambos planteles trabajando en el predio de la AFA en Ezeiza, la Selección Mayor ajusta detalles de cara a los amistosos frente a Mauritania (viernes a las 20:15) y Zambia (martes a las 20:15), mientras que la Sub 20 pone la mira en su compromiso ante Estados Unidos. En ese contexto, Tomás Aranda tuvo la oportunidad de sumarse a una práctica junto al ocho veces ganador del Balón de Oro y el resto del plantel, donde también dijo presente Leandro Paredes, su compañero en el cuadro de la Ribera.

La experiencia no pasó desapercibida para el juvenil, que la compartió en sus redes sociales con una imagen junto a Messi, el capitán xeneize y otros referentes de la Selección argentina. Entre ellos, Thiago Almada, Agustín Giay, Nicolás Tagliafico, José Manuel López, Cristian Romero y Gerónimo Rulli. “Momentos únicos”, expresó el juvenil xeneize de apenas 18 años, reflejando la magnitud de una vivencia inolvidable.