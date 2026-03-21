El contundente optimismo del CEO de McLaren de cara al GP de Japón: "Vamos a ganar Grandes Premios"

Tras un comienzo de año complejo, Zak Brown, CEO de McLaren, expresó toda la confianza que tiene en sus pilotos pensando en la carrera de Suzuka.

La Fórmula 1 continuará su calendario 2026 con la tercera fecha del campeonato, que se disputará entre el 27 y 29 de marzo en el Gran Premio de Japón, en el tradicional Circuito de Suzuka. La categoría desembarcará en el continente asiático tras un arranque de temporada cargado de novedades y con varios equipos buscando reacomodarse.

Uno de los que necesita reaccionar es McLaren, vigente campeón del mundo junto a Lando Norris, pero que tuvo un inicio complicado. Oscar Piastri no pudo largar en Australia tras accidentarse en la vuelta de reconocimiento, mientras que su compañero finalizó en la quinta posición. En China, en tanto, a mbos autos sufrieron inconvenientes mecánicos que les impidieron siquiera tomar la largada.

mclaren McLaren no tuvo el inicio de temporada que esperaba. X @McLarenF1 Ante este panorama, el jefe del equipo, Zak Brown, reconoció las dificultades y aseguró que la escudería trabaja intensamente para revertir la situación en Japón, con el objetivo de volver a ser competitivos en un circuito históricamente exigente como Suzuka.

La confianza del CEO de McLaren pensando en el GP de Japón "Tenemos que prepararnos para Japón. Contamos con los dos mejores pilotos del mundo, tenemos el mejor equipo de carreras del mundo, tenemos la mejor cultura en un equipo de carreras. Así que, manos a la obra. Vamos a Japón, a correr con estos coches", sentenció en diálogo con Motorsport.