El sincericidio de McLaren tras el insólito error en Qatar que puso en duda el título de Lando Norris: "Como equipo no estuvimos a..."

Andrea Stella, jefe de McLaren, habló luego de la carrera que podrían haber ganado en Doha y que les arrebató Max Verstappen, que llega más vivo que nunca a Abu Dabi.

Resulta que la escudería naranja dejó en pista a sus dos autos justo cuando todos se tiraban a boxes bajo el Safety Car de la 7, la vuelta perfecta para el cambio de neumáticos en una carrera con dos paradas obligatorias. En ese contexto, el encargado de tomar la palabra fue Andrea Stella, jefe de McLaren, quien se hizo cargo de la situación y fue muy autocrítico en su descargo.

La palabra de Andrea Stella luego del grosero error de McLaren en el GP de Qatar "El resultado de la carrera de hoy es una gran decepción; no tiene sentido ocultarlo. Teníamos potencial para ganar y tener a ambos pilotos en el podio, pero cometimos un error de cálculo durante el periodo del Safety Car y lo pagamos caro. Hoy teníamos el coche más rápido y los pilotos hicieron un gran trabajo, pero como equipo no estuvimos a la altura. Reaccionaremos a este revés como siempre lo hemos hecho, aprendiendo de nuestros errores y trabajando como un grupo unido y cohesionado. Este es un equipo basado en valores importantes, y lo demostraremos una vez más", apuntó en primer término.

norris piastri El insólito error de McLaren en Qatar dejó la lucha por el campeonato mundial al rojo vivo. Instagram @mclaren El ingeniero italiano también habló de lo que viene, intentando cambiar la frustración en energía y optimismo de cara a la definición del domingo 7 de diciembre en Abu Dabi: "Ahora debemos prepararnos de la mejor manera posible para la última carrera. Aún tenemos todas las posibilidades de lograr nuestros objetivos. No olvidemos que seguimos liderando el campeonato y que nuestros dos pilotos tienen la oportunidad de ganar el título. No será fácil, pero estamos transformando nuestra decepción en una determinación total".