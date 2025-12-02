Alpine confirmó la fecha de presentación del auto para la temporada 2026
La escudería francesa oficializó el día y el lugar en que dará a conocer la imagen del A526, con la presencia de Franco Colapinto y Pierre Gasly.
La cuenta regresiva hacia la nueva era de la Fórmula 1 avanza y Alpine se sumó a los anuncios de fin de temporada. En un comunicado oficial, la escudería confirmó: “El equipo de Fórmula 1 BWT Alpine lanzará su temporada 2026 y presentará la imagen del A526 el 23 de enero de 2026”.
Además, detallaron que “los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se unirán a socios e invitados para embarcarse juntos en la aventura de 2026 en un evento en Barcelona, España”.
El lanzamiento se realizará el viernes 23 de enero en la capital catalana, donde la escudería dará a conocer el aspecto del auto con el que competirá el próximo año. Aunque será la primera imagen oficial, no será el modelo final que rodará en pista: ese debut llegará tres días más tarde, durante el ensayo colectivo de tres jornadas que los equipos realizarán a puertas cerradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Alpine ya piensa en 2026
Con este anuncio, Alpine se convirtió en el tercer equipo en fijar su calendario de presentación, después de que Red Bull confirmara su lanzamiento para el 15 de enero en Estados Unidos y Aston Martin anunciara el suyo para el 9 de febrero.
La escudería ya homologó su chasis para 2026 y continúa enfocada en completar las pruebas de choque de los componentes restantes del monoplaza. Según informó Motorsport.com, el equipo se encuentra bien encaminado en los crash tests oficiales de la FIA, habiendo superado la mayoría de ellos y manteniendo una proyección favorable para terminar el proceso dentro de los plazos establecidos.
La temporada 2026 marcará un cambio profundo tanto en los chasis como en las unidades de potencia. Para Alpine, será también el año en que abandone definitivamente su propio programa de motores para pasar a utilizar propulsores Mercedes. La apuesta implicó dejar de lado el desarrollo del auto de 2025 para concentrarse por completo en el proyecto de la temporada siguiente, una decisión que derivó en un año deportivo complejo: la escudería finalizará última en el campeonato de constructores, con apenas un tercio de los puntos del equipo más cercano.
Pese a los desafíos, Alpine mantiene su alineación con Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien vivirá en 2026 su primera temporada completa en la Fórmula 1, tras su debut con Williams en el GP de Italia 2024 y en Emilia Romagna con Alpine este año.