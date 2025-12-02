Alpine confirmó la fecha de presentación del auto para la temporada 2026

La escudería francesa oficializó el día y el lugar en que dará a conocer la imagen del A526, con la presencia de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La cuenta regresiva hacia la nueva era de la Fórmula 1 avanza y Alpine se sumó a los anuncios de fin de temporada. En un comunicado oficial, la escudería confirmó: “El equipo de Fórmula 1 BWT Alpine lanzará su temporada 2026 y presentará la imagen del A526 el 23 de enero de 2026”.

Además, detallaron que “los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se unirán a socios e invitados para embarcarse juntos en la aventura de 2026 en un evento en Barcelona, España”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1995857499581526309&partner=&hide_thread=false We've got something to show you...



23.01.26@MSCCruisesUSA pic.twitter.com/EsLSlTQ0C9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2025 El lanzamiento se realizará el viernes 23 de enero en la capital catalana, donde la escudería dará a conocer el aspecto del auto con el que competirá el próximo año. Aunque será la primera imagen oficial, no será el modelo final que rodará en pista: ese debut llegará tres días más tarde, durante el ensayo colectivo de tres jornadas que los equipos realizarán a puertas cerradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Alpine ya piensa en 2026 Con este anuncio, Alpine se convirtió en el tercer equipo en fijar su calendario de presentación, después de que Red Bull confirmara su lanzamiento para el 15 de enero en Estados Unidos y Aston Martin anunciara el suyo para el 9 de febrero.

La escudería ya homologó su chasis para 2026 y continúa enfocada en completar las pruebas de choque de los componentes restantes del monoplaza. Según informó Motorsport.com, el equipo se encuentra bien encaminado en los crash tests oficiales de la FIA, habiendo superado la mayoría de ellos y manteniendo una proyección favorable para terminar el proceso dentro de los plazos establecidos.