Fin de ciclo: los dos históricos que se despidieron de Racing tras la final perdida ante Estudiantes

Dos futbolistas muy queridos en Racing afrontaron su último partido en Santiago del Estero ya que no renovarán sus contratos con el club por decisión propia.

La derrota por penales en la final del Torneo Clausura es una de esas heridas que tardará mucho tiempo en sanar, pero Racing sabe que debe hacer borrón y cuenta nueva y empezar a planificar un 2026 para ir en busca de esa estrella que se le escapó en Santiago del Estero con Estudiantes.

Los dos históricos de Racing que no seguirán en 2026 En ese contexto, Gustavo Costas ya sabe que no contará más con dos históricos jugadores que fueron protagonistas del equipo a lo largo de exitoso ciclo: Gabriel Arias y Facundo Mura afrontaron su último partido con la Academia en el Madre de Ciudades ya que no seguirán ligados a la institución en 2026.

Pese a los intentos de la dirigencia encabezada por Diego Milito para retenerlos, lo cierto es que ambos futbolistas decidieron no extender sus contratos y serán libres a partir del 1º de enero.

Racing vs San Lorenzo Torneo Clausura Facundo Mura no renovará su contrato con Racing y se irá libre en 2026. FotoBaires Los logros de Arias y Mura en la Academia y qué será de sus futuros En el caso puntual del arquero chileno de 38 años, la pérdida del puesto con Facundo Cambeses fue el detonante clave para terminar de empujar su salida. Y no se va como uno más: disputó 254 partidos en el arco de Racing y se irá siendo el jugador más ganador en la historia del club, con seis títulos en siete años (llegó en 2018). Tiene propuestas de Argentinos Juniors, Defensa y Justicia y algunos equipos del exterior, aunque todavía no definió su futuro.