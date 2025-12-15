Atento, Lionel Messi: Inter Miami presentó a un ex Real Madrid como reemplazante de Jordi Alba

El Inter Miami de Messi anunció la incorporación de un defensor con pasado europeo y contrato a largo plazo. Ya habló como jugador del equipo.

Tras el retiro de Jordi Alba, uno de los mejores socios de Lionel Messi, Inter Miami ya tiene remplazante.

El retiro de Jordi Alba, uno de los mejores socios futbolísticos en la carrera de Lionel Messi, dejó un vacío difícil de llenar en Inter Miami. Sin embargo, el elenco rosa se movió rápido y confirmó quién será el reemplazante del catalán en el lateral izquierdo. Se trata de un defensor con pasado en el Real Madrid, que firmó contrato hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028, y ocupará una plaza internacional en el plantel.

En sus primeras palabras como jugador del club, el futbolista español fue claro sobre sus objetivos. “Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo. Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí”, aseguró.

Sergio Reguilón, el nuevo lateral izquierdo de Inter Miami Sergio Reguilón Inter Miami refuerzo confirmado El español Sergio Reguilón es nuevo jugador de Inter Miami. Prensa Inter Miami Reguilón, de 28 años, llega a Inter Miami con una extensa trayectoria en Europa. Jugó en LaLiga y la Premier League, además de participar en torneos internacionales como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y el Mundial de Clubes de la FIFA. A lo largo de su carrera suma más de 260 partidos oficiales.

Formado en las inferiores del Real Madrid, donde estuvo una década, debutó en el primer equipo en 2018. Luego tuvo un destacado paso por Sevilla, donde fue campeón de la UEFA Europa League en la temporada 2019/20, antes de ser transferido al Tottenham Hotspur.

Sergio Reguilón Tottenham Sergio Reguilón viene de jugar en Tottenham de Inglaterra. En Inglaterra también vistió las camisetas de Manchester United y Brentford, además de un breve regreso a España con Atlético de Madrid. A nivel internacional, disputó 6 partidos con la selección mayor de España, incluyendo encuentros de la UEFA Nations League y Eliminatorias.