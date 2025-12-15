El Tomba, con nuevo DT: los nuevos y los viejos integrantes del CT de Mariano Toedtli

Tras el triunfo de José Mansur en las elecciones, se confirmó que Mariano Toedtli es el nuevo entrenador del Tomba. Los nuevos y los viejos integrantes del CT.

Godoy Cruz Antonio Tomba comienza una nueva etapa, con José Mansur como presidente y con Mariano Toedtli como entrenador del equipo que buscará regresar rápidamente a la Primera División del fútbol argentino tras el sorpresivo y doloroso descenso a la Primera Nacional.

Tras el triunfo del Turco en las elecciones del pasado sábado, sobre Alejandro Chapini y Adrián Sajú, se confirmó el arribo del exayudante de campo de Gabriel Heinze como DT, para hacerse cargo de un plantel que deberá armarse lo más pronto posible para la temporada 2026, y que ya estaba entrenando bajo las órdenes del Fideo David Fernández.

En ese sentido, en las redes oficiales del club presentaron este domingo al cuerpo técnico completo que llegará con Mariano Toedtli, quien tendrá su primera experiencia como DT principal: Mauro Conocciari será el asistente número 1 y Lázaro Toedtli el asistente número 2 del plantel, mientras que Fernando Luciani será el preparador físico y Bruno Ferreyra el analista.

En tanto, también confirmaron que algunos profesionales del club seguirán siendo parte del staff del primer equipo. Uno de ellos es el entrenador de arqueros, José Luis Montero, otro es el analista de video, Sebastián Pozzobón y el tercero el preparador físico Carlos Jofré.

La agenda del Tomba El entrenador será presentado oficialmente este mediodía en el Feliciano Gambarte y dirigirá su primera práctica a las 17.30 en el predio del club en Coquimbito.