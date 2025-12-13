Fotos y videos: los socios de Godoy Cruz eligen a las nuevas autoridades del club
En una jornada histórica, los socios de Godoy Cruz con posibilidades de votar se van acercando de poco a la sede para elegir a la nueva comisión directiva.
Godoy Cruz vive una jornada histórica debido al desarrollo de las elecciones en las que un poco de 1900 socios podrán elegir entre tres candidatos al próximo presidente de la institución, después de un año convulsionado por el descenso del primer equipo a la Primera Nacional.
Desde las 9 de la mañana y hasta las 18, se llevarán adelante los comicios que tendrán frente a frente a los dos dirigentes más importantes del club en los útlimos 12 años, Alejandro Chapini, actual presidente, y José Mansur, actual vice. Al mismo tiempo, buscará dar el batacazo una tercera lista encabezada por Adrián Sajú.