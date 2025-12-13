Fotos y videos: los socios de Godoy Cruz eligen a las nuevas autoridades del club

Desde las 9 de la mañana y hasta las 18, se llevarán adelante los comicios que tendrán frente a frente a los dos dirigentes más importantes del club en los útlimos 12 años, Alejandro Chapini, actual presidente, y José Mansur, actual vice. Al mismo tiempo, buscará dar el batacazo una tercera lista encabezada por Adrián Sajú.