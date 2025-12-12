Desvíos y corte total en transitada calle de Godoy Cruz por obras del Metrotranvía: hasta cuándo

Debido a esta intervención, se solicita a los vecinos de Godoy Cruz optar por vías alternativas para circular por la zona.

El tramo permanecerá cerrado durante las obras del Metrotranvía, con señalización y desvíos obligatorios.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que se implementará un corte total en la calle Tiburcio Benegas, en el tramo comprendido entre San Martín Sur y Uruguay, por los trabajos de ampliación del Metrotranvía. Debido a esta intervención, se solicita a los vecinos prestar especial atención y optar por vías alternativas para circular por la zona.

Cortes y desvíos Para quienes transiten desde el Este, se dispuso un desvío obligatorio por San Martín Sur hacia el Sur hasta la rotonda San Francisco de Asís. Desde ese punto, deberán continuar por Civit y Mosconi hasta Córdoba y, luego, retomar hacia el Norte por Uruguay para volver a conectar con Tiburcio Benegas.

Estos desvíos se mantendrán hasta el 19 de diciembre, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de circular con precaución y elegir rutas alternativas, especialmente en las áreas cercanas a la ciclovía.