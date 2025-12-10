Accidente en Godoy Cruz: una motociclista resultó herida tras chocar con un auto

El accidente generó diversos politraumatismos en el cuerpo de la motociclista involucrada. El auto quedó con una puerta trasera destruida.

El choque entre una motocicleta y un automóvil, ocurrido este miércoles en el departamento de Godoy Cruz, terminó con la conductora del rodado de menor porte hospitalizada con varias heridas. Los test de alcoholemia aplicados sobre los involucrados en el accidente dieron resultados negativos.

La colisión ocurrió en la intersección de las calles Las Tipas y Gorriti a pocos minutos de las 8. Allí, la motociclista habría chocado con el costado de una Volkswagen Suran, lo que terminó con esta mujer tendida en el pavimento junto a su vehículo. Por su parte, el otro rodado terminó con una de las puertas traseras totalmente destruidas, aunque su conductora no sufrió heridas.

image La motociclista terminó herida y hospitalizada Al llegar, el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trataron a la mujer herida y la diagnosticaron con politraumatismos, por lo que fue trasladada al Hospital Central para puntualizar los cuidados correspondientes.