Accidente en el Aeropuerto de Ezeiza: se cayó un elevador que bajaba discapacitados

Un elevador hidráulico se desplomó en el Aeropuerto de Ezeiza durante el descenso de pasajeros y dejó varios heridos.

El accidente se produjo este miércoles por la tarde en el Aeropuerto de Ezeiza, después de que un elevador hidráulico, utilizado para transportar personas con discapacidad, se desplomara. Aún se desconocen más detalles del hecho, pero se sabe que algunas personas resultaron heridas.

Según trascendió, el episodio ocurrió durante el descenso de los pasajeros de un avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Ushuaia, cuando el personal encargado de este procedimiento bajaba por este elevador a seis personas.

Los heridos luego de la caída del elevador hidráulico Tras el desplome del aparato, se conoció que varias personas sufrieron fracturas y politraumatismos, por lo que debieron ser atendidas por personal médico del aeropuerto.