Molinos busca personal de trabajo para vendimia: dos puestos disponibles en Luján de Cuyo
Se abren ofertas de trabajo en Mendoza: una reconocida bodega de Luján de Cuyo lanzó dos puestos temporales para vendimia.
La temporada de vendimia vuelve a mover el mercado laboral en Mendoza y una reconocida bodega de Molinos lanzó dos búsquedas activas de trabajo para cubrir puestos temporales en su planta ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo. Las vacantes están orientadas a perfiles técnicos vinculados a laboratorio, calidad y áreas afines.
Puestos disponibles y requisitos para Molinos
1. Analista de Laboratorio – Puesto eventual (vendimia)
La empresa busca profesionales con experiencia previa en laboratorio, preferentemente en bodegas. Entre los requisitos destacados figuran:
- Formación en Enología, Bromatología o Ingeniería Química (graduados o próximos a graduarse).
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Movilidad propia.
Quienes cumplan con las condiciones deberán enviar su CV a [email protected], indicando en el asunto Analista laboratorio o comunicarse al 2616572180.
2. Auxiliar de Control de Calidad – Puesto temporal (vendimia)
Esta posición está orientada a estudiantes o graduados de Enología, Bromatología o Ingeniería Química. La empresa detalla como requisitos:
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- Movilidad propia.
- Experiencia en tareas de vendimia y control de materia prima.
Los interesados deben enviar el CV a [email protected], con el asunto Calidad o comunicarse al 2616572180.
Ambas posiciones se desarrollarán en la bodega de Molinos ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo, y corresponden a contrataciones temporales para la próxima temporada de vendimia, una etapa clave para la industria vitivinícola mendocina.