Presenta:

Sociedad

|

Trabajo

Molinos busca personal de trabajo para vendimia: dos puestos disponibles en Luján de Cuyo

Se abren ofertas de trabajo en Mendoza: una reconocida bodega de Luján de Cuyo lanzó dos puestos temporales para vendimia.

MDZ Sociedad

Molinos busca ampliar su equipo en Mendoza. Foto: Noticias Argentinas

Molinos busca ampliar su equipo en Mendoza. Foto: Noticias Argentinas

La temporada de vendimia vuelve a mover el mercado laboral en Mendoza y una reconocida bodega de Molinos lanzó dos búsquedas activas de trabajo para cubrir puestos temporales en su planta ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo. Las vacantes están orientadas a perfiles técnicos vinculados a laboratorio, calidad y áreas afines.

Puestos disponibles y requisitos para Molinos

1. Analista de Laboratorio – Puesto eventual (vendimia)

La empresa busca profesionales con experiencia previa en laboratorio, preferentemente en bodegas. Entre los requisitos destacados figuran:

Te Podría Interesar

  • Formación en Enología, Bromatología o Ingeniería Química (graduados o próximos a graduarse).
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Movilidad propia.

Quienes cumplan con las condiciones deberán enviar su CV a [email protected], indicando en el asunto Analista laboratorio o comunicarse al 2616572180.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 10.50.08
Molinos busca personal para temporada de vendimia. Foto: Bolsa de trabajo- Mendoza

Molinos busca personal para temporada de vendimia. Foto: Bolsa de trabajo- Mendoza

2. Auxiliar de Control de Calidad – Puesto temporal (vendimia)

Esta posición está orientada a estudiantes o graduados de Enología, Bromatología o Ingeniería Química. La empresa detalla como requisitos:

  • Disponibilidad para turnos rotativos.
  • Movilidad propia.
  • Experiencia en tareas de vendimia y control de materia prima.

Los interesados deben enviar el CV a [email protected], con el asunto Calidad o comunicarse al 2616572180.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 10.49.55
Los interesados deber&aacute;n contactarse por los canales publicados. Foto: Bolsa de trabajo- Mendoza

Los interesados deberán contactarse por los canales publicados. Foto: Bolsa de trabajo- Mendoza

Ambas posiciones se desarrollarán en la bodega de Molinos ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo, y corresponden a contrataciones temporales para la próxima temporada de vendimia, una etapa clave para la industria vitivinícola mendocina.

Archivado en

Notas Relacionadas