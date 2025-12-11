Molinos busca personal de trabajo para vendimia: dos puestos disponibles en Luján de Cuyo

Se abren ofertas de trabajo en Mendoza: una reconocida bodega de Luján de Cuyo lanzó dos puestos temporales para vendimia.

La temporada de vendimia vuelve a mover el mercado laboral en Mendoza y una reconocida bodega de Molinos lanzó dos búsquedas activas de trabajo para cubrir puestos temporales en su planta ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo. Las vacantes están orientadas a perfiles técnicos vinculados a laboratorio, calidad y áreas afines.

Puestos disponibles y requisitos para Molinos 1. Analista de Laboratorio – Puesto eventual (vendimia) La empresa busca profesionales con experiencia previa en laboratorio, preferentemente en bodegas. Entre los requisitos destacados figuran:

Formación en Enología, Bromatología o Ingeniería Química (graduados o próximos a graduarse).

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Movilidad propia. Quienes cumplan con las condiciones deberán enviar su CV a [email protected], indicando en el asunto Analista laboratorio o comunicarse al 2616572180.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 10.50.08 Molinos busca personal para temporada de vendimia. Foto: Bolsa de trabajo- Mendoza 2. Auxiliar de Control de Calidad – Puesto temporal (vendimia) Esta posición está orientada a estudiantes o graduados de Enología, Bromatología o Ingeniería Química. La empresa detalla como requisitos:

Disponibilidad para turnos rotativos.

Movilidad propia.

Experiencia en tareas de vendimia y control de materia prima. Los interesados deben enviar el CV a [email protected], con el asunto Calidad o comunicarse al 2616572180.