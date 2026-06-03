Profesiones del futuro: habilidades humanas en un mundo automatizado

La pregunta empezó a instalarse en universidades, reuniones familiares, empresas y conversaciones cotidianas: ¿de qué vamos a trabajar en los próximos años? La inteligencia artificial , la automatización y la transformación tecnológica están modificando el mercado laboral a una velocidad difícil de dimensionar.

Y aunque muchas veces el foco está puesto en los empleos que desaparecen, quizás la verdadera discusión debería centrarse en los nuevos trabajos, oficios y habilidades que empiezan a emerger.

El trabajo cambia constantemente. Profesiones que parecían estables hoy enfrentan redefiniciones profundas, mientras aparecen roles que hace apenas cinco años prácticamente no existían. El problema es que gran parte de las personas todavía intenta proyectar su futuro laboral con modelos del pasado. La inteligencia artificial está absorbiendo tareas repetitivas, operativas y administrativas. Redacción básica, análisis inicial de datos, atención automatizada, procesos contables simples y muchas tareas junior empiezan a resolverse mediante tecnología. Esto genera incertidumbre, especialmente en quienes sienten que sus conocimientos pueden quedar rápidamente obsoletos.

Sin embargo, lejos de destruir completamente el trabajo humano, la tecnología está reorganizando prioridades. Las habilidades puramente técnicas ya no alcanzan por sí solas. El mercado empieza a valorar perfiles híbridos: personas capaces de combinar herramientas digitales con pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional y capacidad de adaptación. Paradójicamente, cuanto más avanza la inteligencia artificial, más importantes se vuelven las habilidades profundamente humanas. Hoy comienzan a crecer profesiones vinculadas al análisis de datos, automatización, ciberseguridad, experiencia del usuario, inteligencia artificial aplicada, diseño de prompts, ética tecnológica y gestión de comunidades digitales. Pero al mismo tiempo crece la demanda de perfiles asociados al bienestar, la salud mental, el liderazgo humano y el acompañamiento emocional.

La tecnología está reorganizando prioridades

La salud emocional dejó de ser un tema secundario en las organizaciones. Cada vez más empresas buscan especialistas en bienestar corporativo, prevención de burnout, cultura organizacional, liderazgo emocional y experiencia del empleado. El agotamiento laboral, la fatiga digital y la crisis de sentido están generando nuevas necesidades dentro del mundo del trabajo. También resurgen oficios y trabajos manuales. En un contexto hiperautomatizado, muchas personas vuelven a valorar actividades artesanales, experiencias presenciales y servicios personalizados. Oficios vinculados a gastronomía, estética, construcción especializada, reparación técnica, diseño artesanal y producción sustentable comienzan a recuperar protagonismo.

Otro fenómeno interesante es el crecimiento de profesiones relacionadas con longevidad y cuidado. El envejecimiento poblacional incrementará la demanda de acompañantes terapéuticos, especialistas en bienestar integral, asistentes de salud, entrenadores cognitivos y profesionales vinculados al cuidado físico y emocional. En paralelo, el trabajo independiente sigue expandiéndose. Consultores, creadores de contenido, mentores, freelancers, especialistas en marca personal y profesionales que monetizan conocimiento mediante plataformas digitales forman parte de una economía cada vez más flexible y descentralizada.

TRABAJO Cada vez más empresas buscan especialistas en bienestar corporativo, prevención de burnout, cultura organizacional, liderazgo emocional y experiencia del empleado. Archivo.

La educación también empieza a redefinirse

Ya no alcanza con estudiar una carrera y ejercerla durante décadas sin actualización. El aprendizaje continuo se volvió prácticamente una condición de supervivencia profesional. Muchas personas deberán reconvertirse varias veces a lo largo de su vida laboral. Esto genera un desafío emocional enorme. Porque cambiar de profesión implica también reconstruir identidad, confianza y sensación de estabilidad. No todas las personas están preparadas psicológicamente para vivir en transformación permanente.

Las nuevas generaciones además ya no priorizan únicamente salario o estabilidad. Buscan flexibilidad, propósito, bienestar y calidad de vida. El concepto de éxito profesional está cambiando. Cada vez más personas prefieren trabajos con mayor equilibrio emocional aunque impliquen trayectorias menos tradicionales. En este escenario, aparecen preguntas inevitables. ¿Qué habilidades seguirán siendo valiosas cuando la inteligencia artificial avance todavía más? ¿Cómo prepararse para trabajos que todavía no existen? ¿Qué lugar ocuparán la creatividad, la empatía y el pensamiento humano en un mundo automatizado?

Probablemente el futuro laboral sea menos lineal, más cambiante y mucho más interdisciplinario. Habrá personas que trabajen junto a inteligencia artificial, otras que se especialicen en tareas profundamente humanas y muchas que combinen múltiples actividades al mismo tiempo. Pero hay algo que empieza a quedar claro: las profesiones del futuro no dependerán solamente de cuánto sabemos. Dependerán de qué tan capaces somos de aprender, desaprender, adaptarnos y conectar humanamente en medio de un contexto que cambia todo el tiempo.

* Verónica Dobronich, autora de “Desconéctame por favor”. Cómo escapar de la presión de las redes sociales y la hiperconectividad.