Producto del fuerte viento, el árbol cayó sobre un Peugeot gris y un Chery QQ blanco. Trabajan para retirar las ramas del árbol.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Manuela Pedraza y O’Higgins.

Este jueves por la madrugada, en medio del temporal azotó a la Ciudad de Buenos Aires, un árbol cayó en la estación de tren del barrio porteño de Nuñez. Como consecuencia, dos autos fueron aplastados. El episodio no afectó la circulación del tránsito en la zona.

Un árbol cayó sobre la estación de Nuñez y aplastó dos autos estacionados

Los vehículos afectados fueron un Peugeot gris y un Chery QQ blanco. El Peugeot quedó atrapado por la vegetación, mientras que el Chery fue alcanzado por las ramas del árbol.

Los conductores de dichos vehículos se acercaron al lugar y tomaron fotos para iniciar los trámites de reparación.