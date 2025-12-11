Fuerte accidente en la ruta 60: un hombre terminó herido en el choque de dos autos

Dos autos quedaron destrozados y una persona salió herida de un impactante accidente en la ruta 60. Ninguno manejaba ebrio.

El accidente ocurrió en horas de la mañana de este jueves en la ruta provincial 60.

Un fuerte choque frontal entre dos autos tuvo lugar este jueves en la ruta 60. Los dos vehículos quedaron gravemente dañados por la colisión, mientras que uno de los conductores resultó herido con politraumatismos. Los test de alcohol en sangre dieron negativo en ambos involucrados en el accidente.

Minutos después de las 6 de este jueves, un Renault Logan y un Volkswagen Polo protagonizaron un fuerte siniestro en dicha vía provincial, en la parte atravesada por el Acceso Sur y la calle Terrada.

f7de200c-315f-482d-8fc0-f7feb8bf39a8 El choque se produjo cuando, por razones que aún se investigan, ambos rodados colisionaron mientras viajaban en direcciones contrarias.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 9.16.55 AM Tras generado el siniestro, el conductor del Renault fue atendido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), diagnosticado con un politraumatismo leve. Luego fue trasladado a la Clínica Santa María para acentuar sus cuidados. Por su parte, el otro sujeto involucrado no presentó heridas.