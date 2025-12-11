Accidente vial: una motocicleta chocó con un auto en Godoy Cruz
Una motocicleta quedó tendida en el pavimento tras chocar con un auto en Godoy Cruz. El accidente complicó el tránsito.
El choque entre una motocicleta y un automóvil, se produjo en la mañana de este jueves en el departamento de Godoy Cruz. Como resultado, se complicó el tránsito en la zona mientras trabajaron los efectivos con el objetivo de controlar la situación.
Los detalles del accidente
La colisión ocurrió en la intersección de las calles Pellegrini y Necochea, poco antes de las 10. Allí, la motociclista habría chocado con el costado del rodado de mayor porte, lo que terminó con el primer vehículo tendido sobre pavimento. Por su parte, el otro rodado terminó con una de las puertas gravemente dañada.
En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales para controlar la situación y mantener activa la circulación de vehículos en la zona.