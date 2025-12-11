Accidente vial: una motocicleta chocó con un auto en Godoy Cruz

Una motocicleta quedó tendida en el pavimento tras chocar con un auto en Godoy Cruz. El accidente complicó el tránsito.

El accidente tuvo lugar en Godoy Cruz cuando una moto chocó con el costado de un auto.

El choque entre una motocicleta y un automóvil, se produjo en la mañana de este jueves en el departamento de Godoy Cruz. Como resultado, se complicó el tránsito en la zona mientras trabajaron los efectivos con el objetivo de controlar la situación.

Los detalles del accidente accidente calle pelegrini y necochea Mariano Godoy/MDZ La colisión ocurrió en la intersección de las calles Pellegrini y Necochea, poco antes de las 10. Allí, la motociclista habría chocado con el costado del rodado de mayor porte, lo que terminó con el primer vehículo tendido sobre pavimento. Por su parte, el otro rodado terminó con una de las puertas gravemente dañada.