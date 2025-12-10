La Fiesta Provincial de la Cerveza cerró su 18ª edición con Damas Gratis, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos

La última jornada del festival cervecero culminó con una vibrante presentación de importantes artistas nacionales y locales, una noche cargada de cumbia y ritmo tropical.

La última velada de la Fiesta provincial de la Cerveza arrancó acompañada de una tarde cálida y amigable. El predio del Hipódromo de Mendoza comenzó a vibrar desde temprano con las bandas locales q se hicieron sentir en las primeras horas de la tarde. Dejando así el terreno perfecto para los esperados shows de Eugenia Quevedo, La Banda de Carlitos y el sonido inconfundible de Damas Gratis.

La Fiesta Provincial de la Cerveza culminó con destacados artistas locales Hidalgo y los galácticos Hidalgo y los galácticos, una de las bandas locales que la rompieron en el escenario de la Fiesta Provincial de la Cerveza. Foto: Maru Mena Gastón "Tonchi" Fernández conquistó a los primeros asistentes con su estilo romántico y dosis de cuarteto, luego, el ensamble de bronces y percusión llamado Brassas acompañó un agradable atardecer en Godoy Cruz. El gremio tropical, una enérgica banda formada por mujeres y disidencias, hizo entrar en calor a quienes ya disfrutaban del evento. Potentes artistas mendocinos que dejaron su impronta y un imparable talento en el festival más grande del oeste argentino. Tras unos minutos, se presentó Hidalgo y sus galácticos imprimiendo desde el inicio un sonido diferente a la velada, con su mezcla de chicha peruana, cumbia colombiana y psicodélica.

Pasando los puestos de emprendimientos que flanquean uno de los ingresos al espacio, y los numerosos stands de distintas cervecerías, se pueden visualizar los puntos en los que se ubican los distintos servicios que ofrece la Fiesta provincial de la Cerveza, como la zona de la barra y comidas, puestos de hidratación y los stands con distintas propuestas para toda la familia.

La imparable energía de Eugenia Quevedo y Damas Gratis Euge Quevedo 1 Eugenia Quevedo deleitó a los mendocinos con su potente voz y una arrolladora energía. Foto: Maru Mena Tras una divertida intervención de los conductores del evento, comenzó el recital de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, quienes expresaron su alegría tras haber sido declarados Patrimonio Cultural de Córdoba, un reconocimiento que celebraron desde el escenario de la Fiesta Provincial de la Cerveza, explotando el comienzo de la noche con un público que ya se mostraba con ganas de bailar entre birras y amigos. Los hitazos bajo la potente voz de Eugenia elevaron la energía de un encuentro que lleva 18 años haciendo vibrar a los mendocinos y turistas, este año apoyado por un gran escenario con impecable puesta técnica de pantallas, luces y sonido.

Euge y LBC La Banda de Carlitos y Euge Quevedo encendieron la última noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza. Foto: Maru Mena La banda de Carlitos hizo que el espectáculo sonara tan explosivo como la voz de Euge, entregando un show cargado de canciones que hicieron bailar y corear a más de 35.000 personas, superando los 100.000 espectadores entre las 3 fechas. Grandes canciones como Obsesión, Perdonarte para qué, Pa’ tipos como tú y Olvidarte de mí jamás podrás revolucionaron el Hipódromo.