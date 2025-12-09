Fiesta Provincial de la Cerveza: Ciro y Los Persas, La Franela y Piti Fernández hicieron estallar el Hipódromo

Presenta:

Este lunes se vivió una nueva jornada del festival más grande del oeste argentino.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La Fiesta Provincial de la Cerveza vivió su segunda noche, tras su reprogramación debido a las condiciones climáticas. El domingo, más de 35.000 personas asistieron a la primera jornada del festival mendocino, que contó con destacadas actuaciones de Cazzu, Molotov, DJ Mami y La Konga.

Este lunes, el Hipódromo de Mendoza volvió a abrir sus puertas para recibir a miles de fanáticos que disfrutaron de una intensa y destacada noche de rock nacional. El encargado de encender la noche fue Piti Fernández, quien abrió su show con el reconocido hit Esperándome. Luego, continuó su presentación interpretando Flores Blancas, Pelotazo y Cicatriz, Hurto de Baúl y Cuál es tu Norte.

Tras la destacada actuación del vocalista de Las Pastillas del Abuelo, La Franela tomó el escenario y brindó un espectáculo de primer nivel interpretando diferentes hits como La muchacha, Hacer un puente, Pasarás, Lo que me mata y Fue tan bueno.

El rock se hizo presente en la segunda noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza

Segunda Noche De La Fiesta De La Cerveza A Puro Rock

El plato fuerte de la noche y la banda más esperada por el público fue Ciro y Los Persas, quienes se encargaron de cerrar una noche espectacular que mantuvo a la audiencia entonando cada canción, entre las que se encontraron Astros, Antes y Después, Me gusta, Luz y Pistola.

Piti Fernández en la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Piti Fernández en la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Ciro Martínez expresó en otra parte de su show que "el agua de Mendoza no se negocia". Posteriormente a este momento que provocó la ovación del público, interpretó el tema musical Agua.

Las fotos de la segunda noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza

