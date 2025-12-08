Del flow de Cazzu al pogo de Molotov: así se vivió la primera noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Lo que estaba pensado como el gran cierre terminó siendo el puntapié inicial. Este domingo 7 de diciembre, Godoy Cruz inauguró una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025.

Por segunda vez consecutiva, el festival más convocante del Oeste argentino se instaló en el Hipódromo de Godoy Cruz desde las 18 horas, con una puesta en escena más ágil y ordenada que la del año pasado. Y aunque la lluvia se hizo sentir durante los primeros minutos, el encuentro no se suspendió y el público resistió con buena onda hasta que el cielo dio tregua.

El predio se transformó en un verdadero paseo festivalero: decenas de stands gastronómicos, cerveceros, artesanos y emprendedores locales armaron el circuito perfecto para arrancar la temporada de brindis. Más de 35.000 personas recorrieron los espacios y dijeron presente en el arranque más esperado del año.

La apertura musical quedó en manos de los artistas locales Mambo, Kratevas, Sol Lorenzo y Somos Más, que le imprimieron energía, color y ritmo a la primera noche del festival, preparando el terreno para lo que vendría.

Pasadas las 22 h, Cazzu salió a escena con un vestido largo completamente bordado en brillos y un tapado negro que le daba una impronta poderosa y misteriosa. Su presentación comenzó con Jefa, tema con el que marcó desde el primer segundo que venía a adueñarse de la noche

Somos más fue una de las propuesta artísticas locales que le puso color a la tarde del domingo.

Su show osciló entre lo romántico y el desamor, con un punto altísimo cuando interpretó Inti, la canción que compuso para su hija y que dedicó a todas las madres presentes. Sobre el final, levantó el pulso del público con una seguidilla de cumbia, salsa y perreo al ritmo de Brinca, Que Disparen, Con Otra y Chapiadora, cerrando poco después de las 23 h.

fiesta de la cerveza sociales público cazzu escenario Cazzu se subió al escenario del festival después de las 22 h. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cerca de la medianoche llegó uno de los momentos más esperados: Molotov desembarcó en Mendoza en el marco de los festejos por sus 30 años de carrera, y eligió celebrarlo en la Fiesta Provincial de la Cerveza. Amateur fue el disparo inicial de un show cargado de hits: Chandwich A La Chichona, Here We Kum, Frijolero y Puto hicieron cantar y saltar a todos. La despedida llegó con el clásico ¿Comprendes, Mendes?.

Así fue la presentación de Molotov en la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Frijolero- Molotov En La Fiesta Provincial De La Cerveza 2025

La fiesta no bajó los decibeles. Pasada la medianoche, La K'onga volvió a demostrar por qué es uno de los fenómenos más populares del país. Con su inconfundible "swing cordobés" y una lista infalible, el trío cordobés hizo cantar a miles con El mismo aire, La Cabaña y Te mentiría. El estallido llegó con Universo Paralelo y, aunque el frío mendocino se hacía sentir, el calor del público ganó la pulseada: al ritmo de Latidos, un enorme trencito humano recorrió el predio y dejó en claro que el cierre del escenario principal iba a ser a puro baile y alegría.

fiesta de la cerveza molotov (14) Molotov logró hacer saltar al público mendocino. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Pero la noche todavía tenía más para dar. Por primera vez, la Fiesta Provincial de la Cerveza sumó un after para que la celebración continuara más allá del escenario mayor. La encargada de inaugurar este nuevo espacio fue DJ Mami, referente de la escena urbana argentina, que encendió la pista con un set explosivo: La Barca, La Perrería, Ni cabida, NSQH – Remix y Poco a poco.

Entre luces, música y gastronomía, la Fiesta Provincial de la Cerveza arrancó arriba. Muy arriba. Una primera noche que calentó el alma y dejó en claro algo: esto recién empieza.

Qué artistas se presentan este lunes y martes en la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

En un principio, la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 iba a comenzar el viernes 5 de diciembre y continuar el sábado 6 y domingo 7. Sin embargo, debido a la alerta meteorológica, las dos primeras jornadas debieron ser reprogramadas.

Así, el lunes 8 se llevará a cabo la fecha que estaba prevista originalmente para el sábado, con la participación de los artistas locales Lîla, Flaco Kev, Destierrra y Pandilla de la Muerte. Más tarde, llegará el turno de Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela.

ciro y los persas en mendoza Ciro y Los Persas se presentará este lunes, tras la reprogramación de fechas. Juan Ignacio Blanco / MDZ.

El martes 9 se realizará la fecha que correspondía al viernes. El escenario se llenará de ritmo con las bandas locales Gastón "Tonchi" Fernández, El Gremio Tropical, Brassass e Hidalgo y sus Galácticos. Y la fiesta continuará con los shows de Damas Gratis y La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, asegurando un final a pura cumbia y baile para toda la multitud.