La Fiesta Provincial de la Cerveza suma una novedad inesperada en Spotify
Por primera vez, la Fiesta Provincial de la Cerveza ofrece sus playlists con la música de los artistas que animarán cada jornada de la edición 2025.
La Fiesta Provincial de la Cerveza incorporó una novedad para su edición 2025: por primera vez, el festival cuenta con playlists oficiales en Spotify. La Municipalidad de Godoy Cruz confirmó que ya están disponibles las listas con la música de los artistas que actuarán en cada una de las tres jornadas del Vol.18.
La propuesta busca acompañar la previa del evento más convocante del oeste argentino, permitiendo que el público disfrute desde ahora del sonido que marcará la próxima edición del festival cervecero.
Cada día tiene su propia selección musical, integrada por canciones de todas las bandas y solistas que formarán parte de la grilla 2025. Las playlists ya pueden escucharse en la plataforma de streaming.
Playlists oficiales de la Fiesta Provincial de la Cerveza
- Primer día: https://goo.su/8cRVw3
- Segundo día: https://goo.su/5Ca79jU
- Tercer día: https://goo.su/KfWeFT