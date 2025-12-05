Por tareas de pavimentación, una transitada calle de Godoy Cruz estará cerrada por tres días

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció que el tramo en cuestión permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante tres jornadas.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció que un tramo de la calle Rawson permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante tres jornadas de diciembre por trabajos de pavimentación. La interrupción afectará el sector comprendido entre Roca y Ñacuñan.

Según informó el municipio, el corte se realizará los días 5, 9 y 10 de diciembre, entre las 8 y las 14, horario en el que se llevará adelante la intervención vial prevista.

Corte y obras en calle Rawson Las tareas forman parte del plan de mejora y repavimentación de esta transitada arteria de Godoy Cruz. Por este motivo, se solicita a los vecinos mantener una conducción atenta y respetar la señalización instalada en la zona.