Una calle clave de Godoy Cruz permanecerá cerrada por obras desde el próximo lunes

La Municipalidad de Godoy Cruz informó un corte programado para avanzar con la mejora vial. Habrá desvíos y señalización especial.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que calle Rawson permanecerá cortada entre Cervantes y Julio A. Roca debido a trabajos de pavimentación. La interrupción se extenderá desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de noviembre, en el horario de 8 a 14 horas.

Durante esos días, el tránsito estará restringido de forma total para permitir el desarrollo de las tareas, por lo que se solicita a los conductores y vecinos elegir vías alternativas y circular con precaución por la zona.

Mejoras en la infraestructura vial de Godoy Cruz Estas obras forman parte del plan de mantenimiento y mejora de calles que lleva adelante el municipio, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y peatonal en distintos puntos del departamento.

Desde la comuna remarcaron la importancia de respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, que estará presente para ordenar el flujo vehicular mientras duren los trabajos.