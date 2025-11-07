Godoy Cruz renueva las coronas de sus reinas distritales: así es el nuevo diseño

Cada pieza combina arte, técnica y simbolismo vendimial, en homenaje a la identidad del departamento de Godoy Cruz.

Desde este año, las reinas distritales de Godoy Cruz lucirán un nuevo símbolo de identidad. Es que tendrán coronas completamente renovadas, diseñadas especialmente para acompañar las vendimias distritales del departamento. El nuevo diseño representa una pieza de arte artesanal y local, que conjuga tradición, elegancia y el espíritu vendimial.

La diadema se compone de una vincha forrada en terciopelo, que aporta comodidad y estabilidad, sobre la cual se alza una estructura íntegramente trabajada a mano.

Un nuevo símbolo para las reinas distritales de Godoy Cruz Cada corona fue calada, cincelada y grabada sobre bronce y laminado de cobre, con incrustaciones de piedras que resaltan en su parte central. En el frente se encuentra grabado el nombre de cada distrito de Godoy Cruz, mientras que en los laterales se despliegan racimos de uva con terminaciones cobrizas y zarcillos de bronce.

Desde la cúspide descienden ramas con hojas de parra, también cinceladas a mano, que aportan movimiento y profundidad al diseño.

El autor de estas piezas es Nicolás Ortega Lara, creador de la marca NICO, Lara Design. Este artesano mendocino imprime una fuerte impronta barroca en sus trabajos de orfebrería, alta costura y bordado.