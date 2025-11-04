Godoy Cruz lanza nuevos talleres cortos para fortalecer los oficios locales: son gratuitos
Con propuestas prácticas y certificación oficial, la Municipalidad de Godoy Cruz presenta una nueva edición de talleres gratuitos de especialización en oficios.
La Municipalidad de Godoy Cruz pondrá en marcha una nueva oferta de talleres cortos y gratuitos de especialización en oficios, con el objetivo de fortalecer los emprendimientos locales y promover la Economía Social en todo el departamento.
Las capacitaciones comenzarán en la tercera semana de noviembre, tendrán una duración de cinco encuentros y se dictarán una vez por semana en distintos centros comunitarios, deportivos y culturales de la comuna.
Dirigidos a personas con experiencia previa, estos talleres buscan perfeccionar técnicas, actualizar conocimientos y profesionalizar proyectos productivos. Todos los cursos cuentan con certificación oficial y cupos limitados.
Oficios con rápida salida laboral
Las nuevas capacitaciones abarcan diversas disciplinas con demanda creciente en el mercado laboral, entre ellas:
- Textil: customización y personalización de prendas
- Marroquinería: técnicas de pintura y troquelado
- Macramé: joyería en hilo
- Arte y reciclado: lámparas para el hogar
- Carpintería básica: armado de camas
- Barbería: técnicas de texturas
- Peluquería: peinado social y novias
- Cestería nórdica: introducción a la técnica
Requisitos e inscripción
Los talleres están destinados a jóvenes y adultos de 18 a 70 años, con domicilio legal en Godoy Cruz, vacuna antitetánica vigente y conocimientos previos en el oficio elegido. La preinscripción se realiza online mediante un formulario disponible en el sitio oficial del Municipio.
Luego, las personas seleccionadas serán notificadas por WhatsApp o correo electrónico para completar la inscripción presencial, presentando:
- DNI (original y fotocopia)
- Carnet de vacunación
- CUD (en caso de corresponder)
Talleres en distintos barrios de Godoy Cruz
Para garantizar el acceso a todos los vecinos, los cursos se dictarán en cinco zonas del departamento:
LAS TORTUGAS
Casa del Futuro (Sarmiento 2291)
- Textil: lunes, de 9 a 12 h
- Macramé: jueves, de 9 a 12 h
Polideportivo La Gloria (Vélez Sarsfield y Puerto Bahía Blanca, B° La Gloria)
-
Carpintería MDF: miércoles, de 9 a 12 h
TRAPICHE
Polideportivo La Estanzuela (Arturo Illia y Soler, B° La Estanzuela)
- Peluquería: jueves, de 9 a 12 h
- Carpintería MDF: viernes, de 9 a 12 h
- Arte y reciclado: viernes, de 9 a 12 h
PRESIDENTE SARMIENTO
Centro Profesional Sarmiento (Marciano Cantero y Cutralcó)
-
Carpintería básica: viernes, de 9 a 12 h
VILLA DEL PARQUE
SEOS Puentecitos (Mesopotamia y Encón, B° Los Cerros)
-
Barbería: jueves, de 14 a 17 h
CENTRO
Hiper Libertad (Joaquín V. González 450, ala norte)
- Cestería nórdica: martes, de 9 a 12 h
- Textil: miércoles, de 9 a 12 h
CAPeM (Mármol y Derqui)
- Marroquinería: lunes, de 9 a 12 h
- Barbería: miércoles, de 14 a 17 h
Casa de la Memoria (Lavalle 88 esquina Colón)
- Macramé: martes, de 9 a 12 h
- Peluquería: miércoles, de 9 a 12 h
Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez (O’Higgins 1460)
- Arte y reciclado: lunes, de 9 a 12 h
- Carpintería MDF: martes, de 14 a 17 h
Más información y contacto
Quienes deseen obtener más detalles pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 / 61, por WhatsApp al 261 306 8525, o por correo electrónico a [email protected].
Con esta iniciativa, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la capacitación laboral, la inclusión y el desarrollo económico local, impulsando el trabajo autogestionado y la profesionalización de los oficios.