Godoy Cruz lanza nuevos talleres cortos para fortalecer los oficios locales: son gratuitos

La Municipalidad de Godoy Cruz pondrá en marcha una nueva oferta de talleres cortos y gratuitos de especialización en oficios , con el objetivo de fortalecer los emprendimientos locales y promover la Economía Social en todo el departamento.

Las capacitaciones comenzarán en la tercera semana de noviembre, tendrán una duración de cinco encuentros y se dictarán una vez por semana en distintos centros comunitarios, deportivos y culturales de la comuna.

Dirigidos a personas con experiencia previa, estos talleres buscan perfeccionar técnicas, actualizar conocimientos y profesionalizar proyectos productivos. Todos los cursos cuentan con certificación oficial y cupos limitados.

Las nuevas capacitaciones abarcan diversas disciplinas con demanda creciente en el mercado laboral, entre ellas:

Los talleres están destinados a jóvenes y adultos de 18 a 70 años, con domicilio legal en Godoy Cruz, vacuna antitetánica vigente y conocimientos previos en el oficio elegido. La preinscripción se realiza online mediante un formulario disponible en el sitio oficial del Municipio.

Luego, las personas seleccionadas serán notificadas por WhatsApp o correo electrónico para completar la inscripción presencial, presentando:

DNI (original y fotocopia)

Carnet de vacunación

CUD (en caso de corresponder)

talleres godoy cruz1 Llegan los talleres de especialización en oficios a Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz

Talleres en distintos barrios de Godoy Cruz

Para garantizar el acceso a todos los vecinos, los cursos se dictarán en cinco zonas del departamento:

LAS TORTUGAS

Casa del Futuro (Sarmiento 2291)

Textil: lunes, de 9 a 12 h

Macramé: jueves, de 9 a 12 h

Polideportivo La Gloria (Vélez Sarsfield y Puerto Bahía Blanca, B° La Gloria)

Carpintería MDF: miércoles, de 9 a 12 h

TRAPICHE

Polideportivo La Estanzuela (Arturo Illia y Soler, B° La Estanzuela)

Peluquería: jueves, de 9 a 12 h

Carpintería MDF: viernes, de 9 a 12 h

Arte y reciclado: viernes, de 9 a 12 h

PRESIDENTE SARMIENTO

Centro Profesional Sarmiento (Marciano Cantero y Cutralcó)

Carpintería básica: viernes, de 9 a 12 h

VILLA DEL PARQUE

SEOS Puentecitos (Mesopotamia y Encón, B° Los Cerros)

Barbería: jueves, de 14 a 17 h

CENTRO

Hiper Libertad (Joaquín V. González 450, ala norte)

Cestería nórdica: martes, de 9 a 12 h

Textil: miércoles, de 9 a 12 h

CAPeM (Mármol y Derqui)

Marroquinería: lunes, de 9 a 12 h

Barbería: miércoles, de 14 a 17 h

Casa de la Memoria (Lavalle 88 esquina Colón)

Macramé: martes, de 9 a 12 h

Peluquería: miércoles, de 9 a 12 h

Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez (O’Higgins 1460)

Arte y reciclado: lunes, de 9 a 12 h

Carpintería MDF: martes, de 14 a 17 h

Más información y contacto

Quienes deseen obtener más detalles pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 / 61, por WhatsApp al 261 306 8525, o por correo electrónico a [email protected].

Con esta iniciativa, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la capacitación laboral, la inclusión y el desarrollo económico local, impulsando el trabajo autogestionado y la profesionalización de los oficios.