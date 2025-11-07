Nuevo remate de vehículos en Godoy Cruz: cuándo se pueden ver y cómo hay que hacer para participar

Godoy Cruz rematará 18 motos de diferentes modelos y cilindradas. Habrá exhibición previa y requisitos específicos para participar.

El remate se realizará el 13 de noviembre en la oficina de subastas del Poder Judicial.

La Municipalidad de Godoy Cruz realizará un nuevo remate de motovehículos el próximo 13 de noviembre, en la oficina de subastas del Poder Judicial, ubicada en San Martín 322, planta baja, Mendoza, a partir de las 9:30 horas.

Previo a la subasta, los interesados podrán visitar y observar los rodados el 12 de noviembre, de 15 a 17 horas, en la Playa de Secuestros municipal, situada en Independencia 650. En el lugar se exhibirán 18 motos de distintos modelos, cilindradas y características.

Requisitos para participar Quienes deseen intervenir en el remate deberán acudir con su DNI y disponer del dinero suficiente para abonar el 10% del precio ofrecido, además de la comisión de la martillera (10%) y el impuesto fiscal (2,25%).

remate godoy cruz Godoy Cruz realizará una nueva subasta de motos el 13 de noviembre. Prensa El saldo restante deberá ser depositado dentro de los tres días posteriores a la notificación del auto de aprobación de subasta, aproximadamente en un plazo de 10 días hábiles. Si no se cumplen estas condiciones, la operación quedará sin efecto y se perderá el monto abonado.

Medida preventiva y entrega de vehículos La medida busca evitar riesgos ambientales y personales asociados a los depósitos prolongados de vehículos. Los rodados serán entregados una vez cancelado el total del precio, y los compradores deberán aceptar el estado en que se encontraban el día de la exhibición, renunciando a eventuales reclamos posteriores.