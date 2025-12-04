Elecciones en Godoy Cruz: funcionarios cornejistas se meten en la interna del Tomba

El Club Atlético Godoy Cruz Antonio Tomba sigue atravesando horas convulsionadas tras el duro golpe del descenso. La próxima semana el Tomba tendrá elecciones para definir su nueva conducción y este miércoles se oficializaron tres listas que competirán en los comicios. La política provincial no es ajena a la política interna del club y una de las listas cuenta con la presencia de funcionarios provinciales y municipales vinculados al gobernador Alfredo Cornejo . Asimismo, el hermano de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti competirá en uno de los principales de otra de las listas.

Las elecciones de autoridades del club Godoy Cruz se realizarán el próximo sábado 13 de diciembre y hay tres candidatos para presidir al Bodeguero. El actual presidente Alejandro Chapini busca la reelección por la lista Fuerza Tombina. Lo enfrentará el actual vicepresidente y ex titular del club José Mansur, quien lidera la lista Unidad Tombina. Mientras que Adrián Sajú se sumará a la contienda encabezando la lista Primero Godoy Cruz.

Esta disputa por la conducción de una de las instituciones deportivas más importante de la provincia no es ajena al interés de la política mendocina y en especial del gobernador Alfredo Cornejo, reconocido hincha del Tomba.

Mientras el equipo mendocino se jugaba la permanencia en la Primera División, el mandatario provincial realizó polémicas declaraciones cuestionando el funcionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y lanzó duras críticas contra la gestión del presidente de la organización, Claudio “Chiqui” Tapia.

Esos dichos tuvieron mucha repercusión a nivel nacional e incluso las autoridades del Tomba salieron a despegarse de la postura de Cornejo y respaldar la gestión de Tapia.

Leandro Biskupovich, junto al gobernador Alfredo Cornejo y la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Una vez consumado el descenso, el gobernador redobló la apuesta contra la conducción de AFA y señaló: “Cambian las reglas y Godoy Cruz, si hubiese sido por promedio, no se hubiese ido al descenso. Cuando lo cambiaron el año pasado, para que un club en particular no descendiera, hicieron un descenso por promedio por año”.

En cuanto al funcionamiento de la AFA, Cornejo resaltó que “tiene una mala organización, deficitaria para muchísimos clubes, es la única liga que tiene treinta equipos, en el que cambian las reglas del descenso habitualmente. Y yo lo que dije es objetivamente así, no me importa lo que respondan todos los haters”.

Una lista con presencia cornejista

La lista Fuerza Tombina que lleva como candidato a presidente de Godoy Cruz a Alejandro Chapini cuenta con la presencia de funcionarios provinciales y municipales vinculados al gobernador Cornejo.

La candidata a vicepresidenta segunda de este espacio es María Emilia Molina, actual directora de Ambiente de la Municipalidad de Godoy Cruz y vicepresidenta de la UCR en ese departamento. Anteriormente fue concejal por el oficialismo municipal.

Emilia Molina, Leonardo Mastrangelo

Otro integrante de la lista es funcionario del Gabinete provincial y se postula como candidato a vocal titular. Se trata de Leandro Biskupovich, actual subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, quien trabaja bajo las órdenes de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

A su vez, otro funcionario municipal que va como candidato a vocal suplente es Leonardo Mastrangelo, director de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos de la comuna. Este joven dirigente radical fue electo diputado provincial en las últimas elecciones y asumirá una banca en la Legislatura en mayo de 2026.

El hermano de Anabel también se anota

Asimismo, también aparece otro nombre reconocido en la política mendocina en la lista Primero Godoy Cruz, que postula como presidente a Adrián Sajú.

El candidato a secretario por este espacio es Emiliano Fernández Sagasti, hermano de la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien también es una reconocida hincha de Godoy Cruz.