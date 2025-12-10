José Mansur en MDZ: las dificultades del ascenso y ¿una crítica para la AFA?
El candidato a presidente y actual vice de Godoy Cruz, José Mansur, describió las dificultades del ascenso. "No es para cualquiera", afirmó.
José Mansur, actual vicepresidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, es uno de los candidatos a la presidencia del club en las próximas elecciones que se desarrollarán este sábado 13 de diciembre, con la particularidad de que competirá con el actual presidente tombino, Alejandro Chapini.
En ese contexto, y de cara a los comicios en los que también participará Adrián Sajú, por la famosa "tercera lista", Mansur visitó los estudios de MDZ Radio y charló con los integrantes del programa "Digamos Todo", Mario Urzúa, Federico Acosta, Victoria Fierro.
En un pasaje de la charla, el tema a desarrollar por el dirigente fue las dificultades económicas en el ascenso, por los escasos ingresos. "No es viable para ninguno jugar en el ascenso. Hay que aplaudir a los dirigentes de cualquier institución del ascenso. Es dificilísimo. Colón de Santa Fe tiene unos problemones tremendos, ahora lo fueron a buscar al presidente que descendió", contó.
Y destacó, al mismo tiempo, en lo que significó una dura crítica para la gestión de AFA: "Es difícil por un tema de costos. Es cara y no tenés los ingresos suficientes. En realidad los ingresos de la segunda división del fútbol argentino son ínfimos, ni para cubrir la operatoria si te descuidás. Los gastos de viaje son los mismos que en Primera, o peor. Es difícil de manejar, no es para cualquiera. En Godoy Cruz no tenemos mucho margen de error para salir de esto".
"AFA no te mantiene el nivel de ingresos. Godoy Cruz se hace acreedor de un 25% de los aportes que le hubiesen correspondido, que se reparten por el mérito deportivo, pero a su vez es nada al haber salido último. Es plata, nos va a servir, pero es nada en relación a lo que recibías. Será un 10% de lo que recibíamos del total de la tele", sumó.
Los objetivos urgentes de Godoy Cruz
Mansur, por otro lado, y en el contexto de dificultad que venía relatando, explicó: "Lo único que realmente quiero es devolver a Godoy Cruz a Primera. Merecemos estar ahí y la viavilidad del club es con Godoy Cruz en Primera. Vamos a hacer el gran esfuerzo de ser lo suficientemente inteligentes para armar algo para saber que vamos a estar en la pelea".
Y añadió: "Este tiene que ser el año, yo pienso que tiene que ser el año. Hay clubes grandes como Rosario Central que estuvieron más de un año, pero eran otros tiempos. Antes por la cantidad de equipo, la posibilidad de ascenso era un 10% ahora un 5% casi. El promedio de gol por partido en la B Nacional fue de 1.6 y el promedio de gol en contra 0.7. No hay goles, es una categoría complicada, dura, áspera".
"Pero lo más importante es que estamos de pie y ahora empezamos a luchar y a pelear", cerró.