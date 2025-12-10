José Mansur en MDZ: las dificultades del ascenso y ¿una crítica para la AFA?

José Mansur, actual vicepresidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, es uno de los candidatos a la presidencia del club en las próximas elecciones que se desarrollarán este sábado 13 de diciembre, con la particularidad de que competirá con el actual presidente tombino, Alejandro Chapini.

En ese contexto, y de cara a los comicios en los que también participará Adrián Sajú, por la famosa "tercera lista", Mansur visitó los estudios de MDZ Radio y charló con los integrantes del programa "Digamos Todo", Mario Urzúa, Federico Acosta, Victoria Fierro.

En un pasaje de la charla, el tema a desarrollar por el dirigente fue las dificultades económicas en el ascenso, por los escasos ingresos. "No es viable para ninguno jugar en el ascenso. Hay que aplaudir a los dirigentes de cualquier institución del ascenso. Es dificilísimo. Colón de Santa Fe tiene unos problemones tremendos, ahora lo fueron a buscar al presidente que descendió", contó.

Jose Mansur candidato a pte de Unidad Tombina 7 José Mansur, en MDZ Radio. Milagros Lostes - MDZ Y destacó, al mismo tiempo, en lo que significó una dura crítica para la gestión de AFA: "Es difícil por un tema de costos. Es cara y no tenés los ingresos suficientes. En realidad los ingresos de la segunda división del fútbol argentino son ínfimos, ni para cubrir la operatoria si te descuidás. Los gastos de viaje son los mismos que en Primera, o peor. Es difícil de manejar, no es para cualquiera. En Godoy Cruz no tenemos mucho margen de error para salir de esto".

"AFA no te mantiene el nivel de ingresos. Godoy Cruz se hace acreedor de un 25% de los aportes que le hubiesen correspondido, que se reparten por el mérito deportivo, pero a su vez es nada al haber salido último. Es plata, nos va a servir, pero es nada en relación a lo que recibías. Será un 10% de lo que recibíamos del total de la tele", sumó.