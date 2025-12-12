Uno por uno: el perfil completo de los candidatos a presidente de Godoy Cruz

Faltan menos de 24 horas para el comienzo de las elecciones en el club Godoy Cruz Antonio Tomba , un hecho histórico que marcará el camino de una nueva era en la institución, después del descenso tras 17 años en Primera División , con los dos máximos dirigentes de los últimos 15 años frente a frente, con una sensación de necesidad de cambio reinante y bajo cierta tensión por la incertidumbre que supone el futuro inmediato.

Así transcurren estas horas previas a una elección que promete dejar mucha tela para cortar. ¿Será reelecto Alejandro Chapini ? ¿Podrá José Mansur volver a la presidencia? ¿Se meterá por la ventana Adrián Sajú y desplazará a ambos? Por ahora, todo es una gran duda y nadie se anima a presagiar un resultado.

Los 1830 socios pleno que conforman el padrón podrán acercarse a elegir a su candidato este sábado 13 desde las 9 de la mañana hasta las 18 . Después de esa hora se hará el recuento y posteriormente se anunciará al ganador.

Y ese ganador estará casi obligado a comunicar novedades de manera urgente, sobre todo, en lo que respecta al plantel del fútbol profesional . ¿Quién será el DT del equipo que ya arrancó la pretemporada? ¿Quién será el director deportivo? ¿Cómo se realizará la contratación de jugadores? y muchas preguntas más deberán ser respondidas.

Alejandro Chapini es el candidato de Fuerza Tombina, José Mansur el de Unidad Tombina y Adrián Sajú de Primero Godoy Cruz. Uno de los tres será presidente de la institución por los próximos 4 años. Todo está en manos de los socios.

Alejandro Chapini - Fuerza Tombina

Alejandro Chapini es el actual presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba. Antes, ocupó otros cargos dentro de la comisión directiva del Expreso y a partir de 2017 fue vicepresidente de José Mansur. En el año 2021, cambiaron los roles, formaron una lista de unidad y siguieron al frente de la institución, con Chapini presidente y Mansur vice.

Tras muchísimas diferencias entre ambos en la forma de gestionar, que fueron creciendo con el tiempo, tomaron la decisión de competir por separado en estas elecciones, después de 12 años siendo el 1 y el 2 de la institución, los que tomaban en conjunto todas las decisiones importantes.

Fue tan compleja la relación entre ambos, que el propio Chapini admitió a MDZ en una entrevista realizada hace algunos días, que la misma perjudicó al club: "Al final sí. En los últimos cuatro o cinco partidos se quiso sacar el lazo de encima y decir 'esto no es mío y si se va Godoy Cruz al descenso mañana arranco como si nada y empiezo una nueva vida'. Y si olvidó que no es así".

alejandro chapini-6 Alejandr Chapini estuvo en los estudios de MDZ Radio. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La gestión 2021-2025 de Alejandro Chapini finaliza con el club de pie institucionalmente, con el logro de haber conseguido el regreso al Feliciano Gambarte, pero con el equipo en la Primera Nacional tras 17 años.

Hoy es el candidato que promete seguir manejando la institución con el mismo criterio, de manera prolija y atendiendo las necesidades de todas las disciplinas, con el fútbol como prioridad, aunque no dio a conocer el nombre del posible DT ni de un manager.

Fernando Da Fré, será su candidato a vicepresidente primero y Emilia Molina, su candidata a vice segunda.

Las otras listas lo acusan de contar con personas vinculadas al radicalismo de Godoy Cruz y al gobernador Alfredo Cornejo, aunque él lo desmintió.

José Mansur - Unidad Tombina

José Mansur es un peso pesado dentro de la vida institucional y futbolística de Godoy Cruz. Hace 25 años que es parte de las distintas comisiones del club, ocupando varios roles.

Fue vicepresidente de Mario Contreras, quien ocupó el cargo de presidente entre el 2005 y el 2013. Y fue su sucesor ese año. Ocupó el cargo de máxima autoridad bodeguera durante dos períodos: 2013 a 2017 y 2017 a 2021. A partir de allí fue el vicepresidente primero de Alejandro Chapini, hoy su rival en las elecciones.

Jose Mansur candidato a pte de Unidad Tombina 7 José Mansur también fue entrevistado en MDZ Radio. Milagros Lostes - MDZ

Las diferencias contadas anteriormente lo posicionan en la vereda de enfrente del actual presidente, con ideas opuestas y con duras críticas a su gestión: "El presidente tiene su proyecto y yo tengo el mío, son totalmente disímiles", aclaró Mansur en la entrevsita con MDZ Radio.

Sentenció, además, que el descenso fue una consecuencia de malas decisiones y dijo: "No me siento responsable del armado del plantel del último año", en una clara crítica a Alejandro Chapini.

Para esta posible nueva etapa, promete un ascenso rápido, con mucha gestión en AFA, con quien asegura "haber construido una excelente relación a lo largo de los años". Su DT sería Mariano Toedtli, ex ayudante de campo de Gabriel Heinze.

Con respecto a las disciplinas, en campaña asguró que tendrá un "trato igualitario y equitativo con todas las disciplinas del club".

Su candidato a vicepresidente primero es Fernando Muñoz y el vice segundo, Mariano Buenanueva.

Adrián Sajú - Primero Godoy Cruz

Adrián Sajú es el candidato a presidente por la famosa "tercera lista", que se metió en la conversación para producir el verdadero cambio que piden algunos socios. Es la única lista netamente opositora y su objetivo principal será aprovechar el descontento de los socios con Alejandro Chapini y José Mansur por el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional.

Sajú no ha sido parte anteriormente de las comisiones directivas del Expreso. En 2021 compitió en las elecciones contra la lista de unidad de los actuales dirigentes pero perdió por mucho en una elección que se realizó a mano alzada.

Esta vez, vuelve con todo y busca mostrarse como el candidato cuya gestión se ubica en las antípodas de la actual, con mayor participación y consideración con el socio. "Nosotros pensamos en un cambio, somos la única oposición, pensamos en un club modelo, en un club abierto, un club participativo", expresó en su charla con MDZ Radio.

Adrián Saju 2 Adrián Sajú, durante su entrevista en MDZ Radio. Milagros Lostes - MDZ

"Nosotros hemos conformado una lista con gente que realmente tiene un sentido de pertenencia inmenso, que camina el club todos los días y que hace mucho tiempo tiene ganas de participar en la vida institucional de Godoy Cruz y las puertas siempre están cerradas", agregó.

Sajú busca un club con las puertas abiertas, con especial atención en el fútbol profesional, pero enfocados también en las disciplinas, con participación activa de los socios. Respecto al plantel profesional, ya anunciaron que pretenden a Omar Asad y al Mago David Ramírez como dupla técnica.

Mansur lo acusó de querer politizar el club con integrantes de "La Cámpora" en su lista, en clara referencia a Emiliano Fernández Sagasti, parte de la misma.

Pablo Guaycochea será su candidato a vicepresidente primero y Julio Cerimele Zapata, su vice segundo.