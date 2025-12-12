Jack Doohan y un debut para el olvido en Suzuka: la reacción del equipo tras sus tres choques consecutivos

Kondo Racing salió a respaldar a Jack Doohan tras su accidentado estreno en la Súper Fórmula Japonesa que quedó condicionado por tres choques consecutivos en la misma curva del circuito de Suzuka. El piloto australiano se sumó a las pruebas de postemporada con el equipo motorizado por Toyota como parte de su posible desembarco en la categoría nipona para 2026.

Durante las tres jornadas de actividad, Doohan impactó contra las barreras en la curva derecha Degner 2, siempre a velocidad moderada. Estos episodios coincidieron con su adaptación inicial al Dallara-Toyota del equipo, en un test que se desarrolló en condiciones cambiantes.

Debido a sus compromisos contractuales con Alpine —escudería con la que disputó los primeros seis Grandes Premios de 2025 antes de ser reemplazado por Franco Colapinto—, Doohan no tuvo autorización para declarar ante la prensa en Suzuka.

En su lugar, Nobuaki Adachi, director de fábrica de Kondo Racing y jefe del equipo, tomó la palabra para resaltar el trabajo del joven de 22 años. Adachi expresó a Motorsport.com: "Tanto Luke (Browning) como Jack rindieron muy bien. Simplemente ocurrió que Jack tuvo una serie de accidentes, pero es un piloto con mucho potencial. Suzuka en esta época del año es muy difícil, y creo que será capaz de hacer los ajustes necesarios para asegurarse de que no vuelva a suceder la próxima vez”.

El tercer incidente ocurrió en la sesión matutina del último día , cuando las condiciones de pista eran incluso más favorables. De todos modos, el equipo logró reparar el auto número 3 a tiempo para que Doohan completara los últimos 30 minutos de la tanda vespertina, algo clave para evitar un cierre negativo del test.

El australiano terminó noveno entre los 14 debutantes del viernes y se ubicó 26° en la general. Quedó a ocho décimas de Luke Browning —cuarto en la F2 2025—, quien también participó de las pruebas con Kondo. Adachi destacó el esfuerzo colectivo para que Doohan pudiera volver a pista: "Creo que habría sido desgarrador para él (si el último accidente hubiera puesto fin a su test), así que hicimos todo lo posible por devolverlo a la pista. Queríamos realmente que se fuera sin tener una mala impresión, y de algún modo pudimos conseguirlo, de lo cual estoy contento”.

El panorama para 2026

Ni Doohan ni Browning están confirmados oficialmente para 2026, pero todo indica que ambos conformarán la dupla del equipo Kondo, que prepara una renovación profunda. Sus incorporaciones reemplazarían a Kenta Yamashita y Zak O’Sullivan, ya vinculados a Toyota KCMG y Team Impul.

Browning cerró el test con el quinto mejor tiempo entre los debutantes y 13° en la general, a 0.661 segundos del referente de TOM’S, el también debutante Ugo Ugochukwu. En cuanto al desarrollo del auto, Adachi explicó: "Dados nuestros resultados en las últimas temporadas, hemos llegado a la conclusión de que nuestros coches tienen algunos problemas. El feedback de Luke y Jack nos permitió identificar algunas áreas a mejorar, así que verificaremos esos puntos antes del próximo test (en Suzuka) en febrero”.