Increíble, pero cierto: Jack Doohan sufrió otro susto en Suzuka durante los test de la Súper Fórmula Japonesa

El australiano Jack Doohan atraviesa una compleja adaptación en Japón: dos incidentes en la misma curva marcaron sus primeras pruebas.

Doohan volvió a salirse de pista en la curva Degner y terminó golpeando las contenciones.

Jack Doohan apuesta por la Súper Fórmula japonesa para relanzar su carrera tras quedar fuera de la Fórmula 1, pero su adaptación en Japón no está siendo sencilla. El australiano se encuentra en Suzuka realizando los test de postemporada y las dificultades se acumulan en sus primeras salidas a pista.

El miércoles protagonizó un fuerte despiste con el auto del Kondo Racing en la zona de Degner. Y este jueves volvió a tener problemas en la misma curva: sufrió un nuevo incidente y terminó golpeando las contenciones. A pesar del susto, Doohan no tuvo lesiones y el impacto resultó menor, lo que permitió al equipo reparar el monoplaza con rapidez.

Así fue el nuevo incidente de Jack Doohan en Japón Una vez completados los trabajos en el auto, el piloto nacido en Gold Coast regresó al circuito para aprovechar la última hora de actividad del día. En tiempos, cerró la mañana en el 18º puesto, a 1s748 del 1:37.441 marcado por Tadasuke Makino. Por la tarde, finalizó 20º, a 1s891 del 1:37.221 logrado por Nirei Fukuzumi, el más rápido de la jornada.