La Liga Profesional anunció la agenda 2026: contra quiénes debutan los 5 grandes y cuándo se juegan los clásicos

La primera fecha del campeonato, que se jugará el fin de semana del 25 de enero, será así para los 5 grandes: por la Zona A, Boca Juniors debutará contra Deportivo Riestra, Independiente contra Estudiantes de La Plata y San Lorenzo contra Lanús, todos en condición de local; por la Zona B, River Plate visitará a Barracas Central y Racing hará lo propio, también como visitante, frente a Gimnasia de La Plata.

Así se jugarán los clásicos en la Liga Profesional de Fútbol 2026 Paredes y Galoppo River y Boca se verán las caras en la fecha 15, en el Momnumental por el Apertura y en la Bombonera por el Clausura. Fotobaires En lo que respecta a los clásicos, el primero en enfrentar a su eterno rival será el Ciclón, que se medirá ante Huracán en el Ducó por la fecha 4, el finde del 8 de febrero. Luego vendrá el clásico de Avellaneda, que tendrá su primera edición en el Libertadores de América por la fecha 13, para el finde del 5 de abril.

Racing Independiente Clausura 2025 Independiente y Racing se verán las caras en la fecha 13, en el Libertadores de América por el Apertura y en el Cilindro por el Clausura. Fotobaires Ese mismo mes, el fin de semana del 19, se llevará a cabo el primer Superclásico, que será en el Monumental y otra vez, al igual que en el 2025, caerá en la fecha 15. En el Clausura, naturalmente, se mantendrá el mismo fixture con las localías invertidas, aunque la LPF no indicó todavía para el segundo torneo del año las fechas aproximadas.