La Liga Profesional anunció la agenda 2026: contra quiénes debutan los 5 grandes y cuándo se juegan los clásicos
Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo ya conocen sus respectivos fixtures para la Liga Profesional de Fútbol 2026.
Tras sortearse este miércoles las zonas de la Liga Profesional de Fútbol 2026, este jueves se anunció la agenda del Torneo Apertura y del Clausura, con lo que quedaron fijados los fixtures de los 30 equipos de Primera División, las fechas aproximadas de disputa y cuándo se llevarán a cabo los distintos clásicos e interzonales.
La primera fecha del campeonato, que se jugará el fin de semana del 25 de enero, será así para los 5 grandes: por la Zona A, Boca Juniors debutará contra Deportivo Riestra, Independiente contra Estudiantes de La Plata y San Lorenzo contra Lanús, todos en condición de local; por la Zona B, River Plate visitará a Barracas Central y Racing hará lo propio, también como visitante, frente a Gimnasia de La Plata.
Así se jugarán los clásicos en la Liga Profesional de Fútbol 2026
En lo que respecta a los clásicos, el primero en enfrentar a su eterno rival será el Ciclón, que se medirá ante Huracán en el Ducó por la fecha 4, el finde del 8 de febrero. Luego vendrá el clásico de Avellaneda, que tendrá su primera edición en el Libertadores de América por la fecha 13, para el finde del 5 de abril.
Ese mismo mes, el fin de semana del 19, se llevará a cabo el primer Superclásico, que será en el Monumental y otra vez, al igual que en el 2025, caerá en la fecha 15. En el Clausura, naturalmente, se mantendrá el mismo fixture con las localías invertidas, aunque la LPF no indicó todavía para el segundo torneo del año las fechas aproximadas.
En cuanto a los otros clásicos del fútbol argentino, Gimnasia y Estudiantes de La Plata se verán las caras en la fecha 5, Newell's y Rosario Central en la 8, Belgrano y Talleres en la 11, Lanús y Banfield en la 14, e Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza en la 16. Además, en la 6, que será el finde del 22 de febrero, se llevará a cabo la fecha interzonal, en la que se cruzarán Boca y Racing en la Bombonera.