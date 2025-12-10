El llamativo detalle de River en 2026: hay cuatro rivales que no enfrentará por segundo año consecutivo

Tras el sorteo de los torneos Apertura y Clausura, River Plate repite un patrón en el calendario de la Liga Profesional.

La temporada 2026 del fútbol argentino comienza a delinearse y River Plate ya tiene definido su mapa de rivales. El Millonario integrará la Zona B en los torneos Apertura y Clausura, donde enfrentará a 14 equipos y, además, tendrá dos cruces interzonales ante Boca y Vélez.

No obstante, el fixture volvió a dejar un detalle particular: por segundo año consecutivo, hay cuatro clubes de Primera División a los que no se medirá durante la fase regular.

Al igual que sucedió en 2025, la próxima temporada conservará el formato de competencia con dos torneos semestrales. Los 30 equipos de la Liga Profesional seguirán divididos en dos zonas de 15, y los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los playoffs en la pelea por el título.

Luego del sorteo realizado este miércoles, quedaron confirmadas las dos zonas y los clásicos interzonales de ambos campeonatos. Y nuevamente apareció un patrón repetido: hay cuatro equipos que River no enfrentará en ninguna de las fases regulares del Apertura ni del Clausura.

zonas temporada 2026 River Plate será parte de la Zona B en los torneos de la próxima temporada. X @LigaAFA Los cuatro rivales que River no tendrá otra vez Tal como ocurrió en la temporada pasada, Unión, Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell’s volverán a quedar fuera del camino de River en 2026. En este 2025, el único cruce oficial que tuvo el Millonario ante alguno de estos rivales fue frente al Tatengue en la Copa Argentina. En los otros casos, los enfrentamientos más recientes se remontan a 2024.