Adrián Sajú, con los tapones de punta: "Somos la única oposición en Godoy Cruz"

El próximo sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones en el Club Godoy Cruz Antonio Tomba en medio de un ambiente tenso por el reciente descenso del equipo a la Primera Nacional , tras 17 temporadas en la Primera División del fútbol argentino.

En ese contexto, serán tres las listas que competirán por conformar la nueva comisión directiva del Expreso , con la particularidad que el actual presidente, Alejandro Chapini , y el actual vice, José Mansur , irán por listas separadas, después de las diferencias de gestión que mostraron en los últimos años.

Este miércoles culminó el plazo para presentar las candidaturas y se definió que competirán tres candidatos, con sus respectivas listas: Alejandro Chapini (Fuerza Tombina), José Mansur (Unidad Tombina) y Adrián Sajú (Primero Godoy Cruz).

Al mismo tiempo, el miércoles se conoció el padrón y con él la confirmación de que serán 1830 los socios plenos que podrán emitir su voto.

MDZ Club, el programa matinal de MDZ Radio (Juan Manuel Torrez, Lautaro Godoy y Gema Gallardo) habló con Adrián Sajú y Pablo Guaycochea , candidatos a presidente y vice primero, por la "tercera lista", que buscará aprovechar el descontento de la gente con la actual comisión directiva para meterse en la conversación en las próximas elecciones.

"Venimos trabajando con este equipo hace tiempo. En las elecciones del 2021 nos cambiaron el estatuto y tuvimos que sumar más gente. Se hizo de mala forma y nos complicó. Fue incómodo", explicó Sajú sobre las elecciones de aquel año, en la que Chapini y Mansur fueron en una lista única, a diferencia de lo que pasará el próximo sábado.

Adrián Saju y Pablo Guaycochea Adrián Sajú y Pablo Guaycochea, candidatos por Primero Godoy Cruz. Milagros Lostes - MDZ

"Hay que cambiar algunas cosas de un estatuto antiguo que tiene Godoy Cruz, como la incorporación de más socios, también lo de la votación a mano alzada que lo prevé como posible el estatuto. Hay muchos temas, se necesita más tiempo para escuchar al socio, por eso el período de campaña es escaso", contó Guaycochea.

Por otro lado, Sajú remarcó que "Godoy Cruz hoy tiene una estructura partida", por la falta de "comunicación e información al socio".

"Nosotros pensamos en un cambio, somos la única oposición, pensamos en un club modelo, en un club abierto, un club participativo", expresó además el flamante candidato.

"Es importante la alternancia en cualquier institución. Las mismas personas llevan 25 años conduciendo al club", manifestó por otro lado Guaycochea, quien agregó: "Nosotros hemos conformado una lista con gente que realmente tiene un sentido de pertenencia inmenso, que camina el club todos los días y que hace mucho tiempo tiene ganas de participar en la vida institucional de Godoy Cruz y las puertas siempre están cerradas".

"Está muy descuidada la parte social del club. Con respecto al fútbol profesional, nosotros estamos recontra capacitados, es un fórmula uno que se maneja sólo. Habrá equipos técnicos, con la supervisión de nosotros. Que no tengan miedo a un cambio", sentenció Sajú en la misma línea.

"Tenemos que saber los números reales de Godoy Cruz, porque tenemos una planificación de obra para la parte social, donde ponemos todos los deportes en un contexto provincial y nacional", aclaró Sajú en otra parte de la entrevista.

Con respecto a la participación en la lista de Emiliano Fernández Sagasti, hermano de la dirigente justicialista Anabel Fernández Sagasti, y la supuesta irrupción de la política tradicional en el club, Guaycochea aclaró: "Muchos socios a Emiliano lo conocen porque pertenece a una familia que históricamente ha participado activamente en la institución desde el llano. En particular, él es una persona absolutamente capacitada a nivel dirigente deportivo. Tiene perfil bajo, ha tenido experiencia en distintas instituciones".

"Ninguno de nosotros sabía qué lugar iba a ocupar hasta que tuvimos que ubicarnos. No venimos con esa expectativa. El último de la lista es igual que el que está adelante, tienen el mismo compromiso y la misma responsabilidad", completó Guaycochea en relación al lugar que ocupará Fernández Sagasti.