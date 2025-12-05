El futbolista de un grande de Argentina que estuvo a punto de pelear en Párense de Manos: cuál iba a ser su rival

Un jugador de un equipo grande del fútbol argentino estuvo muy cerca de pelear en Párense de Manos, el evento que organiza Luquitas Rodríguez.

El evento Párense de Manos, organizado por el reconocido streamer argentino, Luquitas Rodríguez, y sus compañeros del programa Paren la Mano, muchísimas estrellas y figuras del deporte se subieron al ring para disputar una exhibición de boxeo.

Pablo Migliore, el Turco García y hasta Sergio “Maravilla” Martínez fueron algunos de los nombres que ya estuvieron en la cartelera, pero quien no tuvo la oportunidad y estuvo muy cerca de subirse al ring a boxear fue Marcos Rojo, el defensor central del Racing de Costas.

Cuando el exfutbolista de la Selección argentina se encontraba en Boca, surgió la chance de que forme parte de la velada, pero por cuestiones deportivas y de calendario finalmente no se dio. “Hubo una noche que él estuvo para pelear. Si era esa noche, peleaba. Incluso, estaba el rival. Dijo ‘le arranco la cabeza'”, sentenció Luquitas Rodríguez en diálogo con CEF.

Luquitas Rodríguez confirmó que Marcos Rojo estuvo cerca de pelear con Viruzz en Párense de Manos CEF Marcos Rojo estuvo a punto de pelear en Párense de Manos y su rival era Viruzz Su rival hubiera sido Víctor Melida, más conocido como ByViruzz. El youtuber español de 33 años estaba dispuesto a pelear contra el futbolista de la Academia y de no ser por los motivos personales de Marcos Rojo, el enfrentamiento se hubiera dado en todas las condiciones.

Incluso, Viruzz ya formó parte de eventos de esta magnitud. El gigante de España estuvo en varias ediciones de La Velada del Año, el evento que realiza Ibai Llanos cada año y qué es visto por miles de personas en las plataformas digitales.