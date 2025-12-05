Fin del sueño: la Selección argentina femenina de futsal fue goleada en las semis del Mundial

El equipo argentino perdió 7 a 1 con Portugal en una de las semis y ahora deberá afrontar el partido por el tercer puesto.

La Selección argentina femenina de futsal no pudo con la contundencia de Portugal en una de las semifinales de la primera Copa Mundial Femenina de Futsal. El encuentro se disputó en el estadio PhilSports Arena, en Filipinas, y el resultado fue 7 a 1 en favor del elenco luso, que disputará la final ante el ganador de España-Brasil.

Por su parte, la Albiceleste enfrentará el domingo al perdedor de esa otra semifinal.

El arranque del partido favoreció a las europeas y allí se definió todo. Es que, en 10 minutos, Argentina ya perdía 5 a 0, por los goles de Lidia Moreira, en dos oportunidades, Fifo, otros dos, y Janice Silva. A los 14′, Ana Azevedo anotó el sexto para las dirigidas por Luis Conceicao.

Portugal estuvo imparable Portugal estuvo imparable. Prensa Selección argentina Imposible remontar para las chicas argentinas que luego emparejaron las acciones, pero que no pudieron acercarse en el marcador.

El complemento también tuvo goles rápidos, ya que Inés Matos marcó al minuto para estirar la contundente ventaja portuguesa. Antes del cierre del cotejo, Mailén Romero descontó para el equipo de Nicolás Noriega.