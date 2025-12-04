El inédito relato de Bruno Zuculini sobre el vestuario de River antes de la final con Boca suspendida en 2018

Bruno Zuculini describió cómo vivió River la tarde en que la final de Libertadores ante Boca se suspendió tras el ataque al micro xeneize.

Más de seis años después, Bruno Zuculini volvió sobre esa jornada y reveló lo que se habló en el vestuario millonario. En diálogo con La Fábrica, el exvolante recordó el momento exacto en el que todo se volvió confuso. “Estábamos en el vestuario, hay varias teles por todos lados en ese vestuario hermoso y lo que yo recuerdo es que pasó la gente de la Conmebol a chequear las camisetas y el DNI. La gente de Conmebol pasó y nosotros vemos en la tele que los chicos de Boca no estaban para jugar”, relató.

Final River-Boca 2018 en el Monumental suspendida El Estadio Monumental se preparó para una final de Libertadores que insólitamente nunca se jugó allí. Getty Zuculini contó que la postura interna del plantel fue inmediata. “Nosotros veíamos que los chicos de Boca habían tenido ese problema y dijimos que no íbamos a salir. Si los chicos de Boca están así, nosotros no vamos a jugar. Eso decía el grupo, los referentes lo decían. No estábamos en igualdad de condiciones”, afirmó.

Zuculini contó qué decidió River al ver el estado del plantel de Boca en 2018

La charla entre futbolistas también tuvo un rol clave aquella tarde de tensión en Núñez. "Sé que muchos de los jugadores de ambos equipos tenían relación entre sí y que hablaron entre ellos. Los jugadores de River les dieron a entender a los jugadores de Boca que el partido no se iba a jugar si ellos no daban el ok. Sé que tenían relación directa y los chicos de Boca les dijeron que no estaban en condiciones", detalló.