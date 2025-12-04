Finalissima: Pumpido reveló qué sede pica en punta para Argentina-España y qué falta para anunciarlo

El duelo entre Argentina y España por la Finalissima sigue sin fecha ni sede confirmada, pero desde Conmebol admiten que hay un escenario mejor posicionado.

La Finalíssima entre la Selección argentina y España sigue sin definición oficial, pero empieza a tomar forma. Nery Pumpido, Director de Desarrollo y Secretarío Adjunto de Fútbol de Conmebol, explicó que las negociaciones con UEFA están “encaminadas” y que la idea es disputar el cruce “en marzo en Qatar”.

Pumpido reveló que hubo propuestas desde distintos destinos para recibir el partido. “Hubo muchos ofrecimientos para que se haga el encuentro. Sabemos que será extraordinario, con dos selecciones campeonas del mundo y hay posibilidades de que se haga en Qatar”, sostuvo en diálogo con TyC Sports.

Pumpido reveló cómo están las negociaciones entre Conmebol y UEFA Pumpido reveló las negociaciones entre Conmebol y UEFA Pumpido reveló las negociaciones entre Conmebol y UEFA TyC Sports Mientras tanto, en el cuerpo técnico de la Selección la incertidumbre genera ruido. Roberto Ayala, uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni, expresó su descontento por la falta de confirmación. “Siempre un partido tan importante, tan cercano, nunca sabés cómo lo podés tomar, cómo puede venir. Para nosotros, en cuanto organización, no está bueno. Si hay que jugarlo, se jugará”, dijo en una entrevista con ESPN.

Ayala fue más allá y marcó el impacto que genera programar un duelo así tan cerca del Mundial. “Es una estrella más. Había tiempo para organizarlo antes, sin tanta prisa y previo a una cita tan importante. A la planificación la rompe un poquito, te saca. Está así el calendario”, afirmó el exdefensor.