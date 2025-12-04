El boxeador argentino Junior Zárate perdió por puntos en Tailandia y no pudo ganar el título mundial minimosca
Junior Zárate, boxeador argentino, cayó ante el local Knockout CP Freshmart por decisión unánime y se quedó sin el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.
El boxeador argentino Junior Zárate perdió por puntos ante el tailandés Thammanoon Niyomtrong, más conocido como Knockout CP Freshmart, y no pudo conquistar el título minimosca del Consejo Mundial de Boxeo(CMB).
Knockout CP Freshmart, de 35 años, se impuso por decisión unánime de los jueces luego de la pelea que se llevó a cabo en el Imperial Queens Park Hotel de Bangkok, Tailandia.
La votación de los jurados: el argentino Zárate perdió el título minimosca por decisión unánime
De los cinco jurados, cuatro de ellos dieron como ganaron a CP Freshmart por 116-112, mientras que las tarjetas del quinto dieron 117-113. La pelea no tuvo muchas emociones, aunque el tailandés pudo imponer condiciones en todo momento, manejando los tiempos de la pelea y manteniéndose en todo momento bajo el control de la situación, tal como reflejó NA.
Esto le permitió quedarse con una clara victoria y así levantar el cinturón que estaba vacante tras la baja del titular anterior, que era el venezolano Carlos Cañizales.
A Zárate se le había presentado la oportunidad de pelear por el título de manera inesperada, ya que apareció como reemplazante de urgencia debido a la imposibilidad de Cañizales de viajar debido a las restricciones aéreas en Venezuela.