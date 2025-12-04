El picante vaticinio de Wesley Sneijder sobre la Selección en el Mundial: "Con suerte, Argentina llega a..."
El exmediocampista neerlandés dejó a la selección campeona del mundo afuera de sus candidatos y generó revuelo a horas del sorteo del Mundial 2026.
Wesley Sneijder es recordado en nuestro país por ser uno de los jugadores de Países Bajos a los que Chiquito Romero le atajó uno de los penales en la tanda del encuentro válido por las semifinales del Mundial de Brasil 2014 que le dio el pasaje a la final a la Selección argentina.
Esta vez, el neerlandés volvió a sacudir la escena mundialista con una declaración que no pasó inadvertida en Argentina. Consultado por el diario Marca sobre sus candidatos a ganar el Mundial 2026, el ex Inter descartó a la Scaloneta entre sus favoritos y armó un debate feroz a horas del sorteo.
Te Podría Interesar
“Mis candidatos son Portugal, España, Francia y Brasil”, lanzó sin rodeos. Para justificar la ausencia de la Albiceleste, aseguró que la competencia actual es más pareja que nunca y que ningún equipo saca diferencias claras pensando en la Copa del Mundo que viene.
Aun así, Sneijder dejó un guiño que suavizó el golpe. “Inglaterra puede llegar a semifinales. Argentina también, con un poco de suerte. Si Alemania recupera el rumbo, quién sabe”, agregó el exmediocampista, que dejó afuera incluso a su propia selección en la pelea de fondo.
La queja de Wesley Sneijder por el Balón de Oro 2010
En paralelo, Sneijder volvió a mencionar una vieja espina: el Balón de Oro 2010. “Todavía me entristece. Tuve un año increíble: la Liga de Campeones, doblete doméstico y la final del Mundial”, expresó en Winwin-allsports. También valoró que la gente siga reconociendo su temporada: “Yo sentí que lo había hecho todo. Messi ganó, y es un gran futbolista. Que la gente recuerde lo que logré es lo que más importa”.