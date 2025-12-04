El picante vaticinio de Wesley Sneijder sobre la Selección en el Mundial: "Con suerte, Argentina llega a..."

El exmediocampista neerlandés dejó a la selección campeona del mundo afuera de sus candidatos y generó revuelo a horas del sorteo del Mundial 2026.

Consultado por las seleccione que más chances tienen de consagrarse en el Mundial 2026, Sneijder sembró dudas sobre el rendimiento de la Selección argentina. Foto: Clarosports y Fotobaires

Wesley Sneijder es recordado en nuestro país por ser uno de los jugadores de Países Bajos a los que Chiquito Romero le atajó uno de los penales en la tanda del encuentro válido por las semifinales del Mundial de Brasil 2014 que le dio el pasaje a la final a la Selección argentina.

Esta vez, el neerlandés volvió a sacudir la escena mundialista con una declaración que no pasó inadvertida en Argentina. Consultado por el diario Marca sobre sus candidatos a ganar el Mundial 2026, el ex Inter descartó a la Scaloneta entre sus favoritos y armó un debate feroz a horas del sorteo.

FIFA World Cup.jpg La Copa del Mundo 2026. Foto: FIFA World Cup “Mis candidatos son Portugal, España, Francia y Brasil”, lanzó sin rodeos. Para justificar la ausencia de la Albiceleste, aseguró que la competencia actual es más pareja que nunca y que ningún equipo saca diferencias claras pensando en la Copa del Mundo que viene.

Aun así, Sneijder dejó un guiño que suavizó el golpe. “Inglaterra puede llegar a semifinales. Argentina también, con un poco de suerte. Si Alemania recupera el rumbo, quién sabe”, agregó el exmediocampista, que dejó afuera incluso a su propia selección en la pelea de fondo.